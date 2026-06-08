Jorge Cálix sobre investigación a Nasralla: "Si alguien cometió un delito debe responder"

Tegucigalpa, Honduras.- El excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, es investigado por el Ministerio Público por presuntas irregularidades en el manejo y liquidación de fondos de campaña, durante el proceso electoral de 2025. Ante esta situación, el Partido Liberal tomó distancia del caso, pero también se pronunció el jefe de bancada de esa institución política y excandidato presidencial, Jorge Cálix. "Nosotros somos un partido que respeta la institucionalidad y que abiertamente nos hemos declarado anticorrupción, de manera que aquí nadie puede enojarse porque el Ministerio Público haga sus investigaciones", expresó Cálix. El parlamentario enfatizó que será el Ministerio Público la entidad encargada de determinar si existen o no responsabilidades en el caso. Cálix coincidió en que debe aplicarse todo el peso de la ley a quienes la hayan irrespetado. "Cuando estamos metidos en esto estamos sujetos al escrutinio público, al escrutinio de las autoridades y solo pedimos que se siga el debido proceso, que se respete la ley y si alguien ha cometido un acto ilegal que se le aplique todo el peso de la ley", manifestó.

"Si alguien cometió un delito debe responder, no importa quién sea", ratificó Cálix. Sobre el papel que juega la institución política en las investigaciones, señaló que "El Partido Liberal ha estado anuente a lo que las autoridades soliciten". Además, afirmó que "estamos abiertos a que el Ministerio Público llegue y realice las investigaciones que quiere realizar". Agregó que durante la campaña "una cosa es lo que hace el partido y otra lo que hacen los candidatos, y hablo en general". Asimismo, sostuvo que el Partido Liberal está dispuesto a poner a disposición de las autoridades toda la información correspondiente sobre los recursos que manejó. Sin embargo, aclaró que respecto a los fondos que no administró directamente, "el partido no puede hacerse responsable". Sobre las cuentas en las que se manejan los fondos políticos, explicó: "Son sujetos obligados, llámese diputados, alcaldes, candidatos presidenciales y los partidos políticos. Tienen la obligación de abrir una cuenta de política limpia, notificarla a las autoridades y reportar todo lo que ahí ingresa".

Además, indicó que "yo no puedo recibir una aportación de campaña a una cuenta distinta a la cuenta de política limpia porque eso es uso indebido de dinero. Si alguien hizo eso comete una ilegalidad y, sea quien sea, debe responder por ello". A través de una nota aclaratoria, la Secretaría de Finanzas del Partido Liberal sostuvo que los fondos utilizados durante la campaña de Nasralla fueron manejados de forma separada. Por su parte, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, manifestó: "El Partido Liberal está dispuesto a apoyarlo, pero no puede responder por fondos que fueron manejados fuera de la estructura partidaria".

¿Por qué investigan a Salvador Nasralla?