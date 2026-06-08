Comisionada de Política Limpia comparece ante la Fiscalía por caso ligado a Nasralla

Tegucigalpa, Honduras. -El Ministerio Público citó en calidad de testigo a la comisionada presidenta de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), Ivonne Ardón, para que comparezca y proporcione información relacionada con una investigación sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos partidarios.

La citación forma parte de una causa en la que la UNAF investiga el supuesto delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

En el expediente figuran como investigados el excandidato presidencial liberal Salvador Nasralla, Jeny Paz y otra persona identificada únicamente como Allan P.

Las diligencias tienen como antecedente una denuncia presentada el 3 de marzo de 2026 ante la Unidad de Política Limpia, mediante la cual se solicitó investigar al entonces excandidato presidencial por posibles irregularidades en el manejo de recursos financieros vinculados a actividades partidarias.

De acuerdo con la documentación del caso, la denuncia fue admitida bajo un expediente administrativo y derivó en requerimientos de información dirigidos al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL).

Entre los datos solicitados figuran registros de cuentas bancarias nacionales e internacionales correspondientes a períodos electorales y no electorales, así como información relacionada con una empresa registrada en Estados Unidos bajo la denominación “Partido Liberal de Honduras D-19 Corp”.

Asimismo, la Unidad de Política Limpia solicitó certificaciones para determinar si existió autorización partidaria para que Salvador Nasralla pudiera abrir cuentas bancarias en el extranjero a nombre de la institución política.

La legislación vigente faculta a la UFTF a remitir al Ministerio Público aquellos casos en los que, durante investigaciones administrativas, surjan indicios de posibles conductas constitutivas de delito relacionadas con financiamiento político o manejo irregular de fondos.