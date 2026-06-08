Comisionada de Política Limpia comparece ante la Fiscalía por caso ligado a Nasralla

Tegucigalpa, Honduras. -El Ministerio Público citó en calidad de testigo a la comisionada presidenta de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), Ivonne Ardón, para que comparezca y proporcione información relacionada con una investigación sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos partidarios.
La citación forma parte de una causa en la que la UNAF investiga el supuesto delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
En el expediente figuran como investigados el excandidato presidencial liberal Salvador Nasralla, Jeny Paz y otra persona identificada únicamente como Allan P.
Las diligencias tienen como antecedente una denuncia presentada el 3 de marzo de 2026 ante la Unidad de Política Limpia, mediante la cual se solicitó investigar al entonces excandidato presidencial por posibles irregularidades en el manejo de recursos financieros vinculados a actividades partidarias.
De acuerdo con la documentación del caso, la denuncia fue admitida bajo un expediente administrativo y derivó en requerimientos de información dirigidos al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL).
Entre los datos solicitados figuran registros de cuentas bancarias nacionales e internacionales correspondientes a períodos electorales y no electorales, así como información relacionada con una empresa registrada en Estados Unidos bajo la denominación “Partido Liberal de Honduras D-19 Corp”.
Asimismo, la Unidad de Política Limpia solicitó certificaciones para determinar si existió autorización partidaria para que Salvador Nasralla pudiera abrir cuentas bancarias en el extranjero a nombre de la institución política.
La legislación vigente faculta a la UFTF a remitir al Ministerio Público aquellos casos en los que, durante investigaciones administrativas, surjan indicios de posibles conductas constitutivas de delito relacionadas con financiamiento político o manejo irregular de fondos.
Comparecencia de la comisionada
Ivonne Ardón acudió este lunes a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) para atender el citatorio emitido por las autoridades.
Las pesquisas están vinculadas a depósitos que, según la denuncia bajo investigación, habrían sido realizados en cuentas personales de Salvador Nasralla.
Sobre el caso, Raúl Paniagua, abogado defensor de la comisionada Ardón, explicó que la denuncia plantea interrogantes relacionadas con la existencia de cuentas bancarias en el extranjero vinculadas al Partido Liberal.
“La Unidad de Política Limpia le consultó al Partido Liberal si tenía cuentas en el extranjero. El Partido Liberal dijo que no había cuentas en el extranjero.
También se le consultó si había autorizado al señor Salvador Nasralla a aperturar cuentas a nombre del Partido Liberal para su campaña y dijo que no. Sin embargo, existe una cuenta bancaria en Estados Unidos a nombre del Partido Liberal y esas cuestiones son las que hay que investigar”, declaró Paniagua.
Agregó que la denuncia también menciona transferencias de dinero hacia países con baja regulación financiera en materia de gastos de campaña.
“Desconocemos completamente esos extremos y eso es precisamente lo que debe investigarse. En la Unidad de Política Limpia debe constar toda la información porque existe una denuncia y la persona denunciante presentó elementos de prueba. Como ente fiscalizador, también le corresponde efectuar investigaciones”, señaló.
Paniagua indicó que la información requerida será puesta a disposición del Ministerio Público en el marco de las diligencias en curso.
“No podemos obviar que son investigaciones sumamente complejas y que deben contar con el tiempo necesario para ser presentadas de forma completa al Ministerio Público”, agregó.
Investigación en etapa preliminar
Por su parte, Alicia Marcela Puerto, directora general de Fiscalía, confirmó que el Ministerio Público mantiene abierta una investigación relacionada con presuntas irregularidades en la rendición de cuentas de fondos de campaña y un posible desvío de recursos electorales.
La funcionaria precisó que las diligencias se encuentran en una etapa preliminar, por lo que evitó identificar oficialmente al político investigado o al partido involucrado.
No obstante, documentos relacionados con el caso señalan que las pesquisas se centran en Salvador Nasralla y otras personas vinculadas a su estructura política.
“Hay que esperar que concluya la investigación para así saber si se cometió delito y qué tipo de delito se cometió”, manifestó Puerto.
Las autoridades sostienen que el proceso se encuentra en fase de recopilación de evidencia y toma de declaraciones, por lo que aún no existe una determinación definitiva sobre la existencia de responsabilidad penal.
Sin embargo, la intervención de la Fiscalía y la comparecencia de funcionarios de la Unidad de Política Limpia evidencian que el caso ha escalado al ámbito de investigación criminal y podría derivar en nuevas actuaciones conforme avancen las pesquisas.