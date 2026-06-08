Partido Liberal marca distancia con Nasralla por investigación sobre fondos de campaña

A través de una nota aclaratoria, la Secretaría de Finanzas del Partido Liberal sostuvo que los fondos utilizados durante la campaña de Nasralla fueron manejados de forma separada a los recursos partidarios y que ambas partes presentaron sus respectivas liquidaciones ante los organismos competentes.

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Liberal de Honduras tomó distancia del excandidato presidencial Salvador Nasralla ante la investigación que desarrolla el Ministerio Público por presuntas irregularidades en el manejo y liquidación de fondos de campaña, al asegurar que los recursos administrados por el presidenciable fueran independientes de las finanzas de la institución política.

El secretario de Finanzas, Allan Ramos , señaló además que el préstamo gestionado por el partido fue aprobado conforme a los procedimientos internos establecidos por el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), dejando claro que las decisiones financieras de la institución se realizaron bajo mecanismos propios y documentados.

La postura fue respaldada por el presidente del CCEPL, Roberto Contreras, quien manifestó que el Partido Liberal no abandonará a Nasralla en medio de las investigaciones, pero enfatizó que la organización política no puede asumir responsabilidades sobre recursos que no estuvieron bajo su administración.

"El Partido Liberal está dispuesto a apoyarlo, pero no puede responder por fondos que fueron manejados fuera de la estructura partidaria", expresó Contreras, al recordar que el instituto político ya presentó sus informes financieros ante la Unidad de Política Limpia.

Según el dirigente liberal, cualquier explicación relacionada con el origen, manejo y liquidación de los recursos de campaña corresponde al equipo financiero que acompañó a Nasralla durante el proceso electoral, encabezado por Jorge Herrera.

La Secretaría de Finanzas también rechazó versiones que vinculan directamente a Nasralla con la gestión de los recursos institucionales del partido y aseguró que el excandidato nunca solicitó la entrega de fondos sobrantes ni presentó reclamos por aportaciones económicas no recibidas.