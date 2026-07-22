Este miércoles presentan al Congreso paquete de reformas electorales elaboradas por expertos

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo multipartidario de exmagistrados y exconsejeros de los organismos electorales del país sostuvo un encuentro con la directiva del Congreso Nacional para exponer las bases de un paquete con más de 70 reformas a la Ley Electoral. La iniciativa, orientada a fortalecer la transparencia y despolitizar las Juntas Receptoras de Votos (JRV), será introducida formalmente de manera oficial durante la sesión de esta tarde por el diputado Flavio Nájera, del Partido Democracia Cristiana (DC).​ Durante el encuentro previo, los exfuncionarios del extinto Tribunal Nacional de Elecciones (TNE), del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del actual Consejo Nacional Electoral (CNE) detallaron a las autoridades del Poder Legislativo los alcances técnicos de la propuesta.

Tras su presentación formal ante el hemiciclo, el documento será turnado a la Comisión de Asuntos Electorales para su dictamen.​ Desde el órgano parlamentario indicaron que, una vez recepcionado el texto en la sesión vespertina, la comisión dictaminadora será convocada la próxima semana para iniciar el análisis detallado del articulado. La prioridad de los legisladores será evaluar en qué puntos existe la viabilidad técnica y política para alcanzar la mayoría calificada dentro de la cámara.

​"Son más de 70 artículos que hoy proponen reformas de la actual ley electoral e incorporan también nuevos artículos, todo para que no suceda lo que sucedió en las elecciones pasadas, tanto primarias como generales", explicó Antonio Rivera, diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Electorales.

​Entre las novedades de fondo planteadas por el equipo de expertos destaca la ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos, proponiendo que los tres integrantes de cada mesa no pertenezcan a las organizaciones partidarias y que estas únicamente acrediten un fiscal. Asimismo, se plantea un nuevo esquema de representación para las diputaciones suplentes, asignando dicho cargo a los candidatos propietarios que obtuvieron la mayor cantidad de votos pero no alcanzaron un curul.​



Ante los planteamientos sobre si resultaba más oportuno redactar un cuerpo legal completamente nuevo, los exmagistrados aclararon que la vía de la reforma responde a un análisis pragmático de los tiempos y la búsqueda de consensos expeditos frente al cronograma de las próximas elecciones primarias. ​"En ese sentido analizamos una nueva ley electoral, pero era muy ambicioso por los tiempos y también por el tema del proceso de socialización y los consensos. Nos enfocamos en reformas electorales que son torales partiendo de la radiografía que dan las misiones de observación electoral, tanto de la OEA como la Unión Europea", expresó Kelvin Aguirre, exconsejero del CNE. ​Por su parte, los proyectistas enfatizaron que el trabajo desarrollado durante seis meses continuos se enfocó en aportar valor técnico para blindar los procesos democráticos y garantizar la credibilidad institucional en los comicios.

​"Nosotros hemos puesto todo nuestro esfuerzo, hemos dado nuestras opiniones, hemos vertido tantas expresiones favorables sin pensar en los partidos políticos, pensando más en la democracia, pensando más en la imagen del organismo electoral y sobre todo en la credibilidad", destacó Augusto Aguilar, expresidente del TSE. ​Respecto a temas de alto impacto como la implementación de la segunda vuelta electoral y la regulación de las alianzas, los miembros de la comisión y los parlamentarios enfatizaron que su viabilidad dependerá de la voluntad de las fuerzas políticas para alcanzar el umbral de 86 votos en el pleno.