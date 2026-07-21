Congreso Nacional crea mecanismo para fiscalizar y articular trabajo con diputados del Parlacen

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional anunció la creación de una mesa de trabajo e integración con los 20 diputados representantes de Honduras ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), con el objetivo de transparentar sus ejecutorias y someter a evaluación la permanencia del país en dicho órgano regional. La iniciativa busca tender un puente institucional entre ambas instancias y responder al debate público sobre la efectividad del foro centroamericano.​ La medida surge ante la falta de visibilidad que enfrentan las labores legislativas regionales y el creciente descontento de diversos sectores sociales y parlamentarios que sugieren la salida del Estado hondureño del Parlacen.

Para abordar esta problemática, la junta directiva comisionó a la Comisión de Relaciones Internacionales del Legislativo para coordinar la recepción de informes periódicos. ​"Hemos tenido una reunión con los compañeros diputados del Parlacen que representan a Honduras y hablábamos con ellos en buscar un mecanismo de acercamiento de los diputados del Parlacen con este Congreso y con las comisiones que integra el Congreso Nacional. Porque el Parlacen no está visibilizado ante la opinión pública y ante la población", manifestó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional. ​El plan contempla que la delegación hondureña ante el foro regional sostenga enlaces directos con las comisiones ordinarias del Congreso.