Libre también presentará contrapropuesta a reformas de la ENEE; debate regresa al Congreso

Tegucigalpa, Honduras.- Los parlamentarios fueron citados para este martes 21 de julio a las 4:00 de la tarde y, con su regreso tras un mes de receso, también vuelven a la mesa las polémicas reformas a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Desde el Partido Liberal ya se confirmó que la próxima semana presentarán una contrapropuesta a la Ley Eléctrica. Por otro lado, el Partido Libertad y Refundación (Libre) también prepara una contrapropuesta, según confirmó su jefe de bancada, Ronald Panchamé.

"El tema de las reformas al sector eléctrico, desde ya días se viene discutiendo en el Congreso y si Libre no hubiera denunciado desde el primer día lo que estaba pasando, ya estuviera aprobado ese decreto y esa reforma y ya no tuviéramos Empresa Nacional de Energía Eléctrica", dijo Panchamé. El jefe de bancada reconoció que "nosotros creemos que el tema de la ENEE no es un tema de un partido, es un tema de país y si ellos pretenden aprobar una reforma que solo vaya encaminada a lo que ellos proponen, sin escuchar a los otros sectores o a un sector grande como es Libertad y Refundación, están cometiendo un grave error". El diputado recordó que el pasado 14 de junio presentaron una primera propuesta; sin embargo, indicó que actualmente trabajan en los últimos detalles para presentar una nueva iniciativa que abarque todos los puntos que consideran necesarios. La contrapropuesta se centrará en blindar los activos de la ENEE.