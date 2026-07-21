Libre también presentará contrapropuesta a reformas de la ENEE; debate regresa al Congreso

Tegucigalpa, Honduras.- Los parlamentarios fueron citados para este martes 21 de julio a las 4:00 de la tarde y, con su regreso tras un mes de receso, también vuelven a la mesa las polémicas reformas a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Desde el Partido Liberal ya se confirmó que la próxima semana presentarán una contrapropuesta a la Ley Eléctrica.
Por otro lado, el Partido Libertad y Refundación (Libre) también prepara una contrapropuesta, según confirmó su jefe de bancada, Ronald Panchamé.
"El tema de las reformas al sector eléctrico, desde ya días se viene discutiendo en el Congreso y si Libre no hubiera denunciado desde el primer día lo que estaba pasando, ya estuviera aprobado ese decreto y esa reforma y ya no tuviéramos Empresa Nacional de Energía Eléctrica", dijo Panchamé.
El jefe de bancada reconoció que "nosotros creemos que el tema de la ENEE no es un tema de un partido, es un tema de país y si ellos pretenden aprobar una reforma que solo vaya encaminada a lo que ellos proponen, sin escuchar a los otros sectores o a un sector grande como es Libertad y Refundación, están cometiendo un grave error".
El diputado recordó que el pasado 14 de junio presentaron una primera propuesta; sin embargo, indicó que actualmente trabajan en los últimos detalles para presentar una nueva iniciativa que abarque todos los puntos que consideran necesarios.
La contrapropuesta se centrará en blindar los activos de la ENEE.
"Estamos todavía trabajando en los detalles; sin embargo, el punto principal de nosotros es blindar los activos de la ENEE, que no sean transferidos a las sociedades mercantiles, que no es necesario crear sociedades mercantiles para que los procesos se distribuyan dentro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y que el Estado no pierda el control de la empresa", manifestó.
El parlamentario sostuvo que lo más apropiado es que cada partido presente sus propuestas y que se escuche a todos los sectores antes de tomar una decisión.
Por su parte, el oficialismo, que impulsa la aprobación de las reformas, aseguró que la intención es recibir aportes de todas las bancadas.
"Este fue un acuerdo al que se llegó no solo con el Partido Liberal, sino con todas las bancadas que conforman el Congreso Nacional, donde se está esperando para que presenten a la comisión de dictamen, que preside el diputado Milton Puerto, las diferentes reformas que ellos quieran para que sea discutida en el último y tercer debate", explicó Carlos Ledesma, secretario del Congreso Nacional.
Ledesma confirmó que cuentan con 49 votos del Partido Nacional y que se necesitan 65 votos para aprobar la iniciativa.