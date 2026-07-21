Con equipo especializado: así inspecciona la ATIC la escena del crimen del empresario Milton Rápalo en SPS

Fiscales, agentes de investigación y técnicos forenses inspeccionan el parqueo del centro comercial donde un sicario atacó a balazos al reconocido empresario sampedrano Milton Omar Rápalo.
La escena donde fue asesinado el empresario Milton Rápalo continúa bajo una minuciosa inspección por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), cuyos especialistas buscan reconstruir cómo ocurrió el ataque de este lunes 20 de julio de 2026 y reunir las evidencias que permitan identificar y capturar al responsable del crimen.
Desde las primeras horas de este martes, agentes de la ATIC, fiscales del Ministerio Público y personal de Medicina Forense se desplazaron hasta el parqueo del centro comercial, en San Pedro Sula, donde ocurrió el atentado. Las diligencias forman parte de una investigación que ya cuenta con un equipo asignado exclusivamente al caso.
De acuerdo con la información preliminar, el atacante llegó al lugar a bordo de una motocicleta, la cual dejó estacionada en las afueras del centro comercial antes de ingresar caminando al estacionamiento donde se encontraba la víctima.
Las autoridades indicaron que el individuo mantuvo puesto el casco durante toda la acción, lo que dificulta su identificación. Una vez ubicó al empresario, abrió fuego contra él y posteriormente huyó del lugar, mientras testigos alertaban a los cuerpos de emergencia.
Durante la inspección, los investigadores realizan un levantamiento detallado de evidencias físicas, analizan posibles grabaciones de cámaras de seguridad y documentan cada elemento que pueda ayudar a establecer la ruta de ingreso y escape utilizada por el responsable.
El portavoz del Ministerio Público, Elvis Guzmán, informó que ya fue conformado un equipo especial para dar seguimiento a las investigaciones y esclarecer el asesinato del empresario, uno de los hechos violentos que más ha impactado a la capital industrial del país en los últimos días.
Asimismo, confirmó que un fiscal asignado al caso se trasladó a la escena para dirigir las diligencias investigativas y coordinar el trabajo de los especialistas encargados de procesar el lugar donde ocurrió el crimen.
Los agentes también trabajan en la recolección de indicios balísticos, inspecciones técnicas y otras pruebas científicas que serán incorporadas al expediente con el objetivo de fortalecer la investigación y establecer la identidad del autor material.
Milton Rápalo fue asesinado el lunes 20 de julio en el parqueo de un centro comercial sampedrano donde funcionaba uno de sus negocios. Paramédicos del Sistema Nacional de Emergencias 911 llegaron para brindarle asistencia médica, pero al revisarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Además de su faceta empresarial, Rápalo era conocido por su participación en actividades deportivas como el running, por desempeñarse como coach y por ser miembro de la iglesia CEFAD, donde era ampliamente reconocido por quienes compartían con él.
Mientras continúan las diligencias en la escena del crimen, el Ministerio Público mantiene abiertas varias líneas de investigación y asegura que el trabajo técnico desarrollado por la ATIC será clave para esclarecer el asesinato y llevar ante la justicia a la persona que ejecutó este ataque.