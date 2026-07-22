Carlos Umaña advierte sobre posible repunte de casos de dengue en el territorio

Tegucigalpa, Honduras.- El país podría estar a las puertas de una nueva epidemia de dengue, advirtió el médico y diputado Carlos Umaña, quien alertó sobre un aumento sostenido de casos y la circulación de un serotipo más agresivo del virus. Mediante un video publicado en la red social X, el galeno explicó que en Honduras actualmente predomina el dengue tipo 3, variante considerada más virulenta, lo que incrementa el riesgo de complicaciones graves en la población. Advirtió que este serotipo representa un mayor peligro para las personas que anteriormente han padecido del dengue tipo 1 o 2, ya que no cuentan con inmunidad frente a esta variante.

"Estamos a las puertas de una nueva epidemia por dengue, ya que han aumentado los casos sostenidamente", expresó Umaña, al tiempo que pidió a la población tomar medidas urgentes de prevención. El especialista alertó que, de no contenerse la propagación, el país podría enfrentar un incremento en la mortalidad, especialmente en grupos vulnerables como niños y adolescentes. Datos oficiales indican que hasta la semana epidemiológica 26 (del 28 de junio al 4 de julio) Honduras acumulaba 5,780 casos de dengue a nivel nacional.

De ese total, 1,362 personas desarrollaron dengue con signos de alarma, mientras que al menos 100 casos evolucionaron a dengue grave, lo que refleja la presión sobre el sistema sanitario. Aunque las cifras muestran una reducción cercana al 39% en comparación con el mismo período de 2025, cuando se registraban más de 9,400 casos, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia ante posibles repuntes.