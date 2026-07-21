Casos de dengue rozan los 6,000 en Honduras y mantienen alerta sanitaria

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de dengue continúan en aumento en el país, alcanzando casi los 6,000 contagios acumulados en lo que va del año, según datos recientes de la Unidad de Vigilancia de la Salud. De acuerdo al informe epidemiológico, hasta la semana 26 (8 de junio al 4 de julio) se registraron un total de 5,780 casos, de los cuales la mayoría corresponde a dengue sin signos de alarma (4,318 pacientes), lo que representa casi tres cuartas partes del total reportado. Las autoridades sanitarias mantienen la alerta debido a que 1,362 personas han desarrollado dengue con signos de alarma, es decir, que la enfermedad puede evolucionar a formas graves si no se trata oportunamente.

El reporte también registra que de esos, hay 100 casos de dengue grave, el nivel más crítico de la enfermedad, que puede provocar complicaciones severas e incluso la muerte. Los casos de dengue en el país registran una significativa disminución en 2026 de aproximadamente 39%, pues hasta el mismo período del 2025 se registraron 9,460 contagios. Aunque la tendencia refleja una baja importante en la incidencia de la enfermedad, las autoridades de salud mantienen la alerta debido a la persistencia de casos con signos de alarma y dengue grave, así como a las condiciones climáticas que favorecen la proliferación del mosquito transmisor. El incremento de casos está vinculado a factores climáticos, así como a la acumulación de agua que causa la proliferación del mosquito transmisor Aedes aegypti.