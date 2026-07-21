Carreras de Nutrición y Enfermería de la UNAH obtienen acreditación internacional

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) amplió su lista de programas con reconocimiento internacional tras la acreditación de las carreras de Nutrición y Enfermería en varios de sus campus a nivel nacional. Con este nuevo logro, la máxima casa de estudios suma un total de siete programas académicos certificados internacionalmente, de los cuales tres pertenecen a la Facultad de Ciencias Médicas. Ambas carreras recibieron oficialmente su acreditación internacional por un período de tres años por parte de la agencia evaluadora AcreditAcción.

Sin embargo, la carrera de Enfermería obtuvo un doble reconocimiento internacional; además de la acreditación otorgada por la agencia chilena, el programa también fue certificado por el Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería (COMACE). Este doble aval fortalece el posicionamiento de la carrera en el ámbito regional e internacional, al validar la calidad de su formación académica bajo estándares externos.

Las acreditaciones abarcan las sedes de Ciudad Universitaria, Cortés, El Paraíso, Olancho y Atlántida, consolidando así la presencia académica de la institución en distintas regiones del país. La vicerrectora académica, Lourdes Murcia, señaló que estas acreditaciones representan un punto de partida para seguir elevando la calidad educativa dentro de la institución. La académica destacó que los reconocimientos respaldan la excelencia académica de la universidad y reafirman su compromiso con la formación de profesionales altamente capacitados.