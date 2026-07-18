Estudiante de ingeniería desarrolla videojuego "Puma Game", inspirado en la mascota de la UNAH

Tegucigalpa, Honduras.- Óscar Estrada, estudiante de último año de la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), es el creador de "Puma Game", un videojuego inspirado en la emblemática mascota de la máxima casa de estudios. La idea surgió mientras participaba en una pasantía virtual organizada por una universidad de Colombia, donde debía presentar un proyecto final. En lugar de crear otro personaje, Estrada decidió rendir homenaje a uno de los símbolos más representativos de la UNAH: el puma. "Quería que los estudiantes se sintieran identificados con el personaje y que experimentaran esa misma emoción que sienten cuando ven a la mascota en las actividades universitarias", contó durante una entrevista con EL HERALDO.

El resultado fue un videojuego de plataformas en el que los jugadores deben superar obstáculos, enfrentar enemigos y avanzar a través de 15 subniveles diseñados para poner a prueba su habilidad. Sin embargo, el proyecto va más allá del entretenimiento. Estrada explicó que cada desafío dentro del juego busca transmitir un mensaje de perseverancia. "Así como en la universidad uno enfrenta dificultades, también en el juego hay obstáculos que superar. La idea es que, aunque uno caiga, siempre pueda levantarse y seguir avanzando", expresó.

Un proyecto respaldado por la Universidad

El desarrollo de Puma Game también fue posible gracias al acompañamiento de las autoridades de la carrera de Ingeniería en Sistemas y de la Facultad de Ingeniería de la UNAH. Estrada destacó especialmente el apoyo del ingeniero José Mario López, jefe del Departamento de Ingeniería en Sistemas, quien le permitió desarrollar el videojuego mientras cumplía sus funciones como instructor de la carrera. "Cuando le enseñé el proyecto me dijo: 'Usted es otro nivel'. Esas palabras me motivaron mucho y me hicieron sentir que realmente podía lograrlo", recordó el estudiante. Por su parte, José Mario López aseguró que desde el primer momento identificaron el potencial de la propuesta. "Nos dimos cuenta de que era una herramienta con mucho potencial. Cuando comenzó a circular la noticia de que existía un videojuego del Puma, vimos el interés que despertó entre los estudiantes", explicó.

El docente señaló que Puma Game representa uno de los resultados más visibles de las pasantías internacionales impulsadas por la universidad y demuestra que estos programas generan oportunidades.

¿Dónde puede jugarse?

Actualmente, Puma Game aún no se encuentra disponible para descarga pública, ya que continúa en un proceso de validación técnica y administrativa dentro de la Facultad de Ingeniería de la UNAH. "Tenemos que hacer validaciones de contenido para asegurarnos de que no estamos infringiendo ningún aspecto relacionado con los elementos que aparecen dentro del juego. Después de eso podremos pensar en una publicación mucho más amplia", indicó el docente José Mario López. Mientras concluye esa etapa, el videojuego puede ser probado por estudiantes y visitantes en las instalaciones de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Mientras tanto, la facultad prepara nuevas actividades para que más estudiantes conozcan el proyecto. Entre ellas se contempla su presentación durante la Semana de Ingeniería e incluso la posibilidad de adaptarlo para dispositivos de realidad virtual mediante gafas Oculus. "Queremos que cada vez más personas lo prueben y también que nos hagan recomendaciones sobre nuevos escenarios o mejoras que podríamos incorporar", explicó López.

Un mensaje para los jóvenes hondureños

Para Estrada, Puma Game también representa una oportunidad para demostrar que Honduras cuenta con jóvenes capaces de desarrollar tecnología competitiva . "No debemos pensar que hacer videojuegos es algo exclusivo de Estados Unidos, Japón o Inglaterra. En Honduras también hay talento y estoy seguro de que existen jóvenes mucho más capaces que yo para desarrollar proyectos todavía más grandes", afirmó el estudiante de Ingeniería en Sistemas. El joven aseguró que uno de sus principales objetivos es motivar a otros estudiantes a creer en sus capacidades y aprovechar las oportunidades que ofrece la universidad.

"Mi sueño es que este proyecto sea una semilla y que, en el futuro, la UNAH pueda convertirse en un referente para crear videojuegos en Honduras. ¿Por qué no soñar con que la universidad sea la primera gran desarrolladora de videojuegos del país?", señaló.