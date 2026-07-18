Hasta L2 cobran por una tortilla en comedores y restaurantes de la capital hondureña

Tegucigalpa, Honduras.- Hasta dos lempiras pagan los capitalinos por una tortilla en algunos comedores, ventas de carne asada, polleras y otros negocios del Distrito Central, a pesar que el precio máximo autorizado para el consumidor final es de un lempira.

El presidente de la Asociación Nacional de Industriales de la Tortilla, Carlos Cerna, aseguró que las fábricas están respetando los precios establecidos, pero responsabilizó a la Dirección General de Protección al Consumidor (DGPC) por la falta de supervisión en los negocios que revenden el producto.

Según el dirigente, la diferencia entre el precio de fábrica y el que pagan los consumidores evidencia que algunos establecimientos están obteniendo ganancias por encima de lo permitido, afectando el bolsillo de los capitalinos.

"Creo que aquí quien está fallando es la Dirección de Protección al Consumidor. Nosotros, como fábrica, vendemos la tortilla a 67 centavos para comedores, polleras, ventas de carne asada y revendedores. En nuestros locales se vende a 80 centavos", afirmó Cerna.

Explicó que el incremento del precio ocurre principalmente en comedores y negocios de comida donde no existe una vigilancia efectiva por parte de las autoridades competentes.