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Final del Mundial 2026 en riesgo: La razón por la que se puede suspender el Argentina-España

Si las condiciones meteorológicas mejoran, el balón rodará este domingo para definir al campeón del Mundial 2026

  • Actualizado: 18 de julio de 2026 a las 11:04
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Final del Mundial 2026 de este domingo 19 de julio podría ser suspendida. Se revela el tremendo problema que hay en ciudad de Estados Unidos.

Fotos: Cortesía.
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La gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España está prevista para disputarse este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.
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El encuentro definirá al nuevo campeón del mundo en un duelo entre la vigente campeona, Argentina, y una España que busca recuperar la corona después de 16 años.
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Sin embargo, en las horas previas al partido, el protagonismo lo han tomado un tema extra futbolístico en Nueva York.

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La Selección Argentina arribó a la ciudad tras su clasificación en semifinales y se encontró con un panorama meteorológico poco favorable.
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El humo provocado por los incendios forestales en Canadá redujo la calidad del aire y ha generado preocupación entre las autoridades y los organizadores.
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Incluso, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos monitoreó de cerca la situación para determinar si existían las condiciones adecuadas para desarrollar las actividades programadas.
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A este problema se sumó una fuerte alerta por tormentas eléctricas y lluvias intensas que afectó la planificación de ambos finalistas.
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El entrenamiento de Argentina sufrió un retraso, ya que el cuerpo técnico de Lionel Scaloni debió esperar la autorización para ingresar al campo de juego.
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Mientras tanto, España enfrentó un escenario todavía más complicado debido al mal tiempo.
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El seleccionador Luis de la Fuente decidió cancelar completamente la práctica prevista para evitar riesgos por las condiciones meteorológicas.
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Esto podría provocar que la Roja llegue a la final con menos trabajo de campo en la antesala del partido más importante del torneo.
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En caso de que el entrenamiento pueda realizarse más tarde, los futbolistas españoles también dispondrán de menos tiempo para recuperarse antes del compromiso.
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Tanto Argentina como España han recurrido a trabajos bajo techo y sesiones de análisis para mantener la preparación mientras esperan una mejora del clima.
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La FIFA continúa siguiendo de cerca la evolución del tiempo y de la calidad del aire para garantizar que la final pueda disputarse con normalidad y sin poner en riesgo a los protagonistas.
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Si las condiciones meteorológicas mejoran, el balón rodará este domingo para definir al campeón del Mundial 2026; de lo contrario, el clima podría obligar a modificar la planificación de uno de los partidos más esperados del año.
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