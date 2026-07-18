Final del Mundial 2026 en riesgo: La razón por la que se puede suspender el Argentina-España

Final del Mundial 2026 de este domingo 19 de julio podría ser suspendida. Se revela el tremendo problema que hay en ciudad de Estados Unidos.
La gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España está prevista para disputarse este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.
El encuentro definirá al nuevo campeón del mundo en un duelo entre la vigente campeona, Argentina, y una España que busca recuperar la corona después de 16 años.
Sin embargo, en las horas previas al partido, el protagonismo lo han tomado un tema extra futbolístico en Nueva York.
La Selección Argentina arribó a la ciudad tras su clasificación en semifinales y se encontró con un panorama meteorológico poco favorable.
El humo provocado por los incendios forestales en Canadá redujo la calidad del aire y ha generado preocupación entre las autoridades y los organizadores.
Incluso, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos monitoreó de cerca la situación para determinar si existían las condiciones adecuadas para desarrollar las actividades programadas.
A este problema se sumó una fuerte alerta por tormentas eléctricas y lluvias intensas que afectó la planificación de ambos finalistas.
El entrenamiento de Argentina sufrió un retraso, ya que el cuerpo técnico de Lionel Scaloni debió esperar la autorización para ingresar al campo de juego.
Mientras tanto, España enfrentó un escenario todavía más complicado debido al mal tiempo.
El seleccionador Luis de la Fuente decidió cancelar completamente la práctica prevista para evitar riesgos por las condiciones meteorológicas.
Esto podría provocar que la Roja llegue a la final con menos trabajo de campo en la antesala del partido más importante del torneo.
En caso de que el entrenamiento pueda realizarse más tarde, los futbolistas españoles también dispondrán de menos tiempo para recuperarse antes del compromiso.
Tanto Argentina como España han recurrido a trabajos bajo techo y sesiones de análisis para mantener la preparación mientras esperan una mejora del clima.
La FIFA continúa siguiendo de cerca la evolución del tiempo y de la calidad del aire para garantizar que la final pueda disputarse con normalidad y sin poner en riesgo a los protagonistas.
Si las condiciones meteorológicas mejoran, el balón rodará este domingo para definir al campeón del Mundial 2026; de lo contrario, el clima podría obligar a modificar la planificación de uno de los partidos más esperados del año.