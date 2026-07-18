Mercado de fichajes: Real Madrid lejos de Olise, Barcelona tras Julián Álvarez y campeón del mundo sorprende

Giro inesperado en la llegada de Olise a Real Madrid y Barcelona con nuevo movimiento en caso Julián Álvarez. Así se mueve el mercado de fichajes internacional.
Adam Wharton, prioridad del Liverpool. El mediocampista del Crystal Palace se ha convertido en el gran objetivo de los 'Reds' para este mercado. Sin embargo, el club londinense no está dispuesto a escuchar ofertas inferiores a los 100 millones de libras.
La Roma insiste por Crysencio Summerville. El conjunto italiano busca hacerse con el extremo pagando una cifra inferior a su cláusula de rescisión de 45 millones de libras. Para lograrlo, plantea una operación que incluiría a Diego Moreira, futbolista del Strasbourg valorado en 25,5 millones de libras, elevando el valor total del acuerdo hasta los 59,9 millones.
Trincão jugará en Arabia Saudita. Es oficial: el atacante portugués deja el Sporting de Portugal para unirse al Al Ahli. La transferencia se cerró por una cantidad cercana a los 45 millones de euros, sumándose así a la lista de figuras que emigran al fútbol saudí.
Bayern mantiene firme su postura con Olise. Lothar Matthäus aseguró que el club bávaro no tiene intención de negociar la salida del extremo francés. A pesar del interés que ha despertado, especialmente del Real Madrid, en Múnich lo consideran intransferible.
Amorim busca reforzar la zaga del Milan. El entrenador portugués tiene en la mira varios defensores, aunque el nombre que más fuerza ha cobrado es el de Gonçalo Inácio, con quien coincidió durante su etapa en el Sporting de Lisboa.
El Villarreal pone sus ojos en Raskin. El mediocampista belga del Rangers ha convencido a la dirección deportiva del Submarino Amarillo. Su perfil encaja en el plan para renovar el centro del campo y es una de las prioridades del club.
Bergvall quiere cambiar de aires. El joven centrocampista sueco desea salir del Tottenham durante este verano. El Newcastle presentó una oferta de 46 millones de libras, aunque los Spurs decidieron rechazarla.
João Pedro no está en venta. El Barcelona exploró la posibilidad de fichar al delantero brasileño tras complicarse la llegada de Julián Álvarez. Incluso Deco viajó a Londres para reunirse con su entorno, donde le confirmaron que el atacante veía con buenos ojos mudarse al Camp Nou. Sin embargo, su club mantiene la postura de no dejarlo salir.
Reigan Heskey cambia de equipo. El FC Köln anunció la incorporación del delantero procedente del Manchester City. El traspaso se cerró por 2 millones de libras, aunque podría alcanzar los 6,5 millones con el cumplimiento de distintos objetivos. Firmó contrato hasta 2031.
La Juventus sigue analizando alternativas para la portería. Las negociaciones por Emiliano "Dibu" Martínez permanecen estancadas y tampoco se registran avances por Alisson Becker, quien era la principal opción desde el inicio del verano. En consecuencia, la directiva continúa valorando otros candidatos.
Ter Stegen espera cerrar su salida al Ajax. El guardameta alemán continúa entrenándose con el Barcelona bajo las órdenes de Hansi Flick mientras se ultiman los detalles de una cesión que está muy cerca de concretarse. Incluso participó en la última sesión antes del descanso concedido por el técnico.
Salah y el Besiktas, una operación que pierde fuerza. Después de que medios turcos aseguraran que el egipcio estaba cerca de llegar al club de Estambul tras finalizar su vínculo con el Liverpool, el presidente Serdar Adali salió a desmentir públicamente esas versiones.
Optimismo por la renovación de Luka Modric con el Milan. Desde Italia aseguran que el croata, de 40 años, está cada vez más cerca de ampliar su vínculo con el conjunto 'rossonero'. Parte del optimismo se debe a las gestiones realizadas por Zlatan Ibrahimovic, quien habría mantenido conversaciones directas con el futbolista.
Deportivo La Coruña sigue de cerca a Tagliafico. De acuerdo con Nicolò Schira, el lateral argentino del Olympique de Lyon figura entre los objetivos del club español. Mientras disputa el Mundial con Argentina, también continúa despertando interés en equipos de la Premier League.
Las conversaciones directas entre Tottenham y Man City por Savinho han estado en curso durante semanas.