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Mundial 2026: Mhoni Vidente predice el campeón entre Argentina y España y estremece a Messi

Basándose en interpretaciones, Mhoni aseguró que Francia nunca fue una candidata real para levantar el trofeo

  • Actualizado: 18 de julio de 2026 a las 09:23
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La astróloga Mhoni Vidente ha sorprendido una vez más al revelar quién será el campeón del Mundial 2026. Revuelo en redes sociales por la respuesta.

Fotos: Cortesía.
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La final del Mundial 2026 se disputará el 19 de julio y enfrentará a Argentina y España en un duelo que definirá al nuevo campeón del mundo.
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La selección argentina buscará defender el título conquistado en Catar 2022, mientras que España intentará volver a coronarse campeona del mundo por segunda vez en su historia.
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En la antesala del encuentro, las predicciones y pronósticos han tomado protagonismo, especialmente las de la astróloga Mhoni Vidente.
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Mhoni recordó que semanas antes del inicio del torneo había asegurado que Francia no sería campeona debido a una supuesta "maldición" que acompañaba a Kylian Mbappé.
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Según la vidente, esa supuesta maldición habría impedido que el delantero francés conquistara los títulos más importantes de su carrera, pese a su éxito individual.
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En sus declaraciones también mencionó que Mbappé no logró ganar el Mundial anterior y que recientemente cayó con el Real Madrid y con la selección francesa ante España.
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Basándose en esas interpretaciones, Mhoni aseguró que Francia nunca fue una candidata real para levantar el trofeo en esta Copa del Mundo.
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Tras la eliminación del conjunto francés, la astróloga afirmó que España se convirtió en su principal favorita para quedarse con el campeonato.
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"Así que mi favorito para que este domingo gane esta justa deportiva es España, por diferencia de dos o tres goles. Argentina no", expresó.
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Además, insistió en que, sin importar el rival, veía a la selección española levantando la Copa Mundial al finalizar la gran final.
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Para respaldar su pronóstico, recordó que España también comenzó con dudas el Mundial de 2010, torneo que terminó conquistando en Sudáfrica.
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Mhoni señaló que el equipo dirigido por España fue creciendo partido tras partido y que, en la recta final del campeonato, lo observó muy superior a sus rivales.
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Sus declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde aficionados argentinos y españoles reaccionaron con opiniones divididas.
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Mientras algunos seguidores consideran que sus predicciones pueden cumplirse, otros las toman únicamente como una curiosidad previa al partido más importante del torneo.
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Ahora solo resta esperar el pitazo final de la gran final del Mundial 2026 para conocer si la predicción de Mhoni Vidente se hace realidad o si Argentina logra conservar el título y celebrar un histórico bicampeonato.
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