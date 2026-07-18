Mundial 2026: Mhoni Vidente predice el campeón entre Argentina y España y estremece a Messi

La astróloga Mhoni Vidente ha sorprendido una vez más al revelar quién será el campeón del Mundial 2026. Revuelo en redes sociales por la respuesta.
La final del Mundial 2026 se disputará el 19 de julio y enfrentará a Argentina y España en un duelo que definirá al nuevo campeón del mundo.
La selección argentina buscará defender el título conquistado en Catar 2022, mientras que España intentará volver a coronarse campeona del mundo por segunda vez en su historia.
En la antesala del encuentro, las predicciones y pronósticos han tomado protagonismo, especialmente las de la astróloga Mhoni Vidente.
Mhoni recordó que semanas antes del inicio del torneo había asegurado que Francia no sería campeona debido a una supuesta "maldición" que acompañaba a Kylian Mbappé.
Según la vidente, esa supuesta maldición habría impedido que el delantero francés conquistara los títulos más importantes de su carrera, pese a su éxito individual.
En sus declaraciones también mencionó que Mbappé no logró ganar el Mundial anterior y que recientemente cayó con el Real Madrid y con la selección francesa ante España.
Basándose en esas interpretaciones, Mhoni aseguró que Francia nunca fue una candidata real para levantar el trofeo en esta Copa del Mundo.
Tras la eliminación del conjunto francés, la astróloga afirmó que España se convirtió en su principal favorita para quedarse con el campeonato.
"Así que mi favorito para que este domingo gane esta justa deportiva es España, por diferencia de dos o tres goles. Argentina no", expresó.
Además, insistió en que, sin importar el rival, veía a la selección española levantando la Copa Mundial al finalizar la gran final.
Para respaldar su pronóstico, recordó que España también comenzó con dudas el Mundial de 2010, torneo que terminó conquistando en Sudáfrica.
Mhoni señaló que el equipo dirigido por España fue creciendo partido tras partido y que, en la recta final del campeonato, lo observó muy superior a sus rivales.
Sus declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde aficionados argentinos y españoles reaccionaron con opiniones divididas.
Mientras algunos seguidores consideran que sus predicciones pueden cumplirse, otros las toman únicamente como una curiosidad previa al partido más importante del torneo.
Ahora solo resta esperar el pitazo final de la gran final del Mundial 2026 para conocer si la predicción de Mhoni Vidente se hace realidad o si Argentina logra conservar el título y celebrar un histórico bicampeonato.