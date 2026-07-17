Fichaje de Olise con Real Madrid, Barcelona confirma traspaso y futuro de Julián

El Besiktas sueña con Salah - El portero turco ya retirado, Rüştü Reçber, que jugó en el Besiktas, aseguró que el presidente del club, Serdal Adalı, habría cerrado el fichaje de Mohamed Salah. Además, otro guiño sobre la posible incorporación del faraón es que en el video de la presentación de Trossard se incluyen referencias a Egipto.