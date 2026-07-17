Show del entretiempo y anillos de campeón; lo que se verá en la final del Mundial United 2026

Los más de seis millones y medio de aficionados que han acudido a los estadios (más que el total de la asistencia en Rusia y Qatar conjuntamente) y el seguimiento de todos los partidos, con audiencias millonarias, hablan del éxito del torneo. Durante casi más de un mes, el soccer ha sido el eje central de las transmisiones deportivas, pero las formas le han acercado mucho al concepto de espectáculo norteamericano, la FIFA.