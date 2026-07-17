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Se revela el millonario premio económico que se llevará la campeona en el Mundial 2026

No solo es lo que se llevará cada Federación de Fútbol, también se ha conocido lo que cada equipo por haber cedido a sus jugadores para esta Copa del Mundo 2026

  • Actualizado: 17 de julio de 2026 a las 10:47
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No solo es lo que se llevará cada Federación de Fútbol, también se ha conocido lo que cada equipo por haber cedido a sus jugadores para esta Copa del Mundo 2026
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Se ha conocido la cantidad de dólares que se llevará la Selección Nacional que se corone campeón del Mundial United 2026.

 Lavandeira Jr / EFE
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No solo la campeona, también la del segundo, tercero y cuarto puesto, además, lo que ingresó cada equipo por prestar jugadores.

 Carlos Ramírez / EFE
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El Atlético de Madrid y el FC Barcelona son los equipos que más dinero han encajado por prestar a sus jugadores a sus diferentes selecciones en esta Copa del Mundo 2026.

 Kenneth Fernandez / EFE
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El ganador de la final que disputarán España y Argentina, el próximo domingo en el estadio Metlife de Nueva York/Nueva Jersey recibirá un premio de 50 millones de dólares (43,71 millones de euros).

 Lavandeira Jr / EFE
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El ganador se llevará 8 millones de dólares más que lo que ingresó Argentina por el título en Qatar 2022 y 20 millones de dólares más que los obtuvo la selección española cuando logró su única Copa del Mundo, en 2010.

 Carlos Ramírez / EFE
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Para el subcampeón el premio es de 33 millones de dólares, el tercer clasificado, 29 y el cuarto , 27 millones.

 Lavandeira Jr / EFE
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A esto hay que sumarle las aportaciones que la Federación Internacional dio a cada selección tan solo por participar.

Octavio Guzmán / EFE
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La FIFA anunció el 28 de abril, tras la reunión del Consejo en Vancouver (Canadá), un aumento del 15 por ciento en las asignaciones a las federaciones de las 48 selecciones participantes, hasta alcanzar 871 millones de dólares.

 Octavio Guzmán / EFE
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Cada federación recibió 10 millones por clasificarse, 2,5 millones de dólares para prepararse y una ayuda para los costes de la delegación y asignaciones para boletos que en total ascendían a 16 millones de dólares en total.

 Octavio Guzmán / EFE
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Los clubes también ganan. Once mil euros por día que ceden a un jugador a su selección, lo que en el caso del Atlético de Madrid, con nueve finalistas, y del Barcelona, con ocho, los convierte en los que más han ingresado por el Mundial.

 Octavio Guzmán / EFE
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Ahora tocará esperar si Argentina logra su cuarta Copa del Mundo o España su segunda en Nueva Jersey donde se jugará la final.

 Octavio Guzmán / EFE
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