Fichajes: Revés para Fabrizio Romano y Barcelona vuelve a la carga por Julián Álvarez

El FC Barcelona no se rinde por el fichaje de Julián Álvarez, aunque está a punto de perder uno de sus jóvenes el Liverpool con sorpresa y el Real Madrid lo sigue de cerca
Duro revés para el experto en fichajes, Fabrizio Romano, quien adelantó que el argentino de Boca Junior, Exequiel Zeballos, rechazó un salario de 5 millones de euros netos anuales ofrecido por el CSKA Moscú, lo que los rusos han desmentido.
"Fabrizio, deja de vender tonterías. Eres un periodista respetado. El PFC CSKA nunca le ha ofrecido a ningún jugador 5 millones de euros netos al año. Las conversaciones con Boca terminaron en febrero: sin acuerdo, sin oferta personal. No estamos buscando extremos en este mercado. Deja de usar nuestro nombre para impulsar tratos o inflar demandas."
El central inglés de 27 años, Trevoh Chalobah, está cerca de definir su futuro, ese sería el Como de Italia. Según Di Marzio, el Chelsea y los italianos se reunieron para cerrar los últimos detalles del fichaje.
Álex Jiménez es nuevo jugador de la Fiorentina, llega cedido por el Bournemouth con una opción de compra, según informaron ambos clubes en sendos comunicados.
Dominik Szoboszlai renovaría con el Liverpool, según adelantó Nicolò Schira y confirmó Fabrizio Romano, el húngaro firmará un nuevo contrato hasta 2031. Actualmente, el suyo acaba en junio de 2028.
Mauro Icardi no continuará en el Galatasaray para la próxima temporada. En las últimas cuatro temporadas marcó 77 goles y dio 23 asistencias en 134 partidos.
Leandro Trossard es nuevo jugador del Besiktas con un contrato hasta el 2029 con opción a un año más.
El atacante ha cerrado su etapa en el Arsenal con esa conquista de la Premier la pasada temporada.
Fabrizio Romano cuenta que el azulgrana Andrés Cuenca pondrá rumbo el jueves hacia Como para sumarse al proyecto de los lombardos. Cesc Fàbregas había pedido al canterano del Barça, reciente campeón Sub 19 con España, por el que el equipo italiano pagará 700.000 euros El cuadro 'culé' incluye un 20% de una hipotética futura venta.
El Deportivo está buscando un delantero para poner el broche a la plantilla en el regreso a Primera División. Uno de los nombres que está en el mercado y que interesa, según indica Santi Aouna, es el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, ahora mismo en las filas del Olympique de Marsella.
El Barça tiene previsto subir su oferta por Julián Álvarez, aunque no esperará eternamente. Marca un límite a principios del mes de agosto para descartar al delantero argentino.
Yann Sommer, uno de los porteros suizos más importantes de la historia y doble finalista de la Champions League con el Inter de Milán, se ha convertido este martes en nuevo futbolista del Brujas. El cancerbero helvético firma por tres temporadas, hasta 2029, tras finalizar su vinculación con el conjunto 'nerazzurro'.
Ángel Correa va a acabar su experiencia en Tigres, de México, como informa el periodista Willie González. Su destino será River Plate, que ya está trabajando en su incorporación antes de que se empiece el Clausura.
El Atlético de Madrid ya hizo uso del presupuesto que se le autorizó a Mateu Alemany para reforzar la plantilla este verano luego de concretar los fichajes de Alejandro Grimaldo, Morten Hjulmand y Kang-in Lee, ahora deberá tener salidas para generar recursos que permitan seguir incorporando jugadores.
El Atlético ha comprometido ya 90 millones de euros fijos: 15 por Grimaldo al Bayer Leverkusen, 40 por Hjulmand al Sporting de Portugal y 35 por Kang-in Lee al PSG, además de 18 millones en variables.
El Chelsea ha vuelto a situar a Manu Koné de 25 años de edad sigue en el radar del Chelsea y ahora más tras el Mundial 2026, lo quieren asegurar por su sale Enzo Fernández.
Según informa Corriere, el club londinense podría acelerar su interés si Enzo Fernández abandona Stamford Bridge para fichar por el Real Madrid este verano. La Roma está dispuesta a escuchar propuestas por Koné, aunque exigiría al menos 50 millones de euros para iniciar las negociaciones.
Djed Spence podría salir del Tottenham Hotspur, según informa Corriere dello Sport, la cifra andaría al menos en 40 millones de euros.