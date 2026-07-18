Francia vs Inglaterra EN VIVO: Hora y canal que transmite partido del Mundial 2026

Miami, Estados Unidos.- Francia e Inglaterra están peleando este sábado la medalla de bronce de este Mundial en un partido con más nombre que alicientes, que supondrá la despedida amarga de Didier Deschamps como seleccionador francés tras catorce años en el cargo

El técnico de 'Les Bleus' cierra uno de los ciclos más gloriosos del equipo nacional con un Mundial (2018) y una Liga de Naciones (2021) bajo el brazo, además de las finales de la Eurocopa 2016 y el Mundial 2022 en su haber.

El encuentro, que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami a las 17:00 hora local (3:00 PM en Honduras), también brindará al francés Kylian Mbappé la oportunidad de superar provisionalmente a Lionel Messi en la lucha por la Bota de Oro, después de que el argentino lo rebasara con dos asistencias en semifinales.