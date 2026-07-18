Música latina en modo Mundial: Shakira, Danny Ocean y los estrenos que no puedes perderte

Los Ángeles, Estados Unidos.- El mexicano Oscar Maydon estrenó este viernes 'Música en mi jetski', su cuarto álbum de estudio, con J Balvin entre los invitados, en una semana de estrenos latinos que también trae novedades de Farruko y Kendo Kaponi, Shakira, Danny Ocean, Jasiel Nuñez, Ednita Nazario, Yeri Mua, Joss Favela y Lucy Vives.

Oscar Maydon zarpa rumbo al verano

El mexicano Oscar Maydon publicó 'Música en mi jetski', su cuarto álbum de estudio, de 21 temas. La producción cruza reguetón, trap, dancehall y ritmos tropicales, con 'Poema', junto al colombiano J Balvin, como uno de sus adelantos, y una incursión en la salsa romántica en 'Mezcalita' y 'Don Juan'.

Farruko y Kendo Kaponi retoman una vieja historia

El puertorriqueño Kendo Kaponi y su compatriota Farruko se reencontraron en 'Se equivocan', que retoma una colaboración iniciada hace 15 años con 'Te envidian'. El sencillo, que adelanta el álbum 'Apocalipto' de Kaponi, rescata la idea central de aquel tema: que quienes presumen de saberlo todo se equivocan.

Shakira llega con el acento hispano

La artista colombiana difundió el viernes en sus redes la versión en español de 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial de 2026 que canta con el nigeriano Burna Boy. Shakira actuará este domingo en el estadio MetLife de East Rutherford (Nueva Jersey), en el espectáculo del descanso en la final entre España y Argentina, dos selecciones de habla hispana.

Danny Ocean pone música al Mundial

El venezolano Danny Ocean se unió al dúo australiano Empire of the Sun en 'Llego', un lanzamiento de FIFA Sound ligado al Mundial de fútbol. El tema combina el pop electrónico del dúo con el pop latino de Ocean.

Jasiel Nuñez viaja junto a Peso Pluma

Jasiel Nuñez, primer fichaje del sello Double P Records de Peso Pluma, publicó este jueves 'Nómada', su cuarto álbum, de 21 temas. La canción principal, 'Adicción', la firma con él, y el disco suma a Paloma Mami, Danny Lux, Rawayana y Marca MP, entre otros.

Yeri Mua presume de brillo

La mexicana Yeri Mua reclutó a Régulo Molina en 'Bling Bling', que fusiona ritmos urbanos, corridos tumbados y reguetón para hablar de autoestima. El tema sigue a colaboraciones recientes de la intérprete, como 'Un pacto', con Lucky Brown, y 'Baddie', con Alemán.

Joss Favela recoge los pedazos

El cantautor mexicano Joss Favela estrenó este jueves 'La jarra', otro adelanto de su próximo álbum, 'Confesiones'. La canción, un desamor contado con mariachi, recurre a la metáfora de una jarra rota para describir un corazón partido, entre trompetas, guitarrón, arpa y violines.

Lucy Vives 'Palpita'