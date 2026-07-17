  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías

Ellas son las sanlorenceñas que se disputan la corona de la Reina Ferisan 2026

Conozca a las siete aspirantes que este sábado 25 de julio buscarán la corona de la Reina Ferisan 2026 en San Lorenzo, Valle.

  • Actualizado: 17 de julio de 2026 a las 19:14
Ellas son las sanlorenceñas que se disputan la corona de la Reina Ferisan 2026
1 de 10

Este sábado 25 de julio, en San Lorenzo, Valle, siete jóvenes competirán por el título de Reina Ferisan 2026, certamen que antecede a la coronación prevista para el 8 de agosto, fecha en la que la feria patronal abrirá oficialmente sus puertas. Conozca a las bellas aspirantes.

 Fotos: David Romero | EL HERALDO
Ellas son las sanlorenceñas que se disputan la corona de la Reina Ferisan 2026
2 de 10

Yackelin Baca, la mayor de las candidatas con 18 años, está cursando su último año del bachillerato técnico en Administración de Empresas y representa al Barrio Mongollano. Aspira a continuar sus estudios en la carrera de Nutrición.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Ellas son las sanlorenceñas que se disputan la corona de la Reina Ferisan 2026
3 de 10

Angie Ordóñez, de 15 años, cursa el décimo grado del bachillerato técnico profesional en Contaduría y Finanzas y lleva la representación del Barrio Buenos Aires. Sueña con convertirse en Ingeniera Agroindustrial.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Ellas son las sanlorenceñas que se disputan la corona de la Reina Ferisan 2026
4 de 10

También del Barrio Buenos Aires llega Meylin García, de 15 años, quien actualmente cursa el octavo grado y ya tiene claro su siguiente paso: estudiar Veterinaria.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Ellas son las sanlorenceñas que se disputan la corona de la Reina Ferisan 2026
5 de 10

Kimberlin Martínez, de 17 años, cursa el décimo grado del bachillerato técnico profesional en Informática y representa igualmente al Barrio Buenos Aires. No descarta su vocación por la Arquitectura.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Ellas son las sanlorenceñas que se disputan la corona de la Reina Ferisan 2026
6 de 10

Desde ese mismo barrio llega Skarleth Zelaya, de 15 años, quien cursa el undécimo grado del bachillerato técnico en Banca y Finanzas y tiene la mira puesta en convertirse en abogada.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Ellas son las sanlorenceñas que se disputan la corona de la Reina Ferisan 2026
7 de 10

Clereth Fúnez, de 16 años, cursa el duodécimo grado del bachillerato técnico profesional en Informática y representa a la colonia Morazán. Al concluir sus estudios, planea iniciar la carrera de Odontología.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Ellas son las sanlorenceñas que se disputan la corona de la Reina Ferisan 2026
8 de 10

Cierra el listado Karoline Robles, de 17 años, quien cursa el décimo grado de Administración de Empresas y también representa a la colonia Morazán. Sus intereses académicos se inclinan hacia la Psicología.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Ellas son las sanlorenceñas que se disputan la corona de la Reina Ferisan 2026
9 de 10

Durante la velada, las candidatas se presentarán en tres momentos del programa: un baile de apertura conjunto, una pasarela en traje típico —donde se evalúan el porte y la explicación cultural de la vestimenta— y una salida final en traje de noche, con una pregunta para cada joven ante el jurado.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Ellas son las sanlorenceñas que se disputan la corona de la Reina Ferisan 2026
10 de 10

La suma de las calificaciones definirá a la Reina de la Feria, la Reina del Carnaval y la Reina del Turismo, además de la primera princesa, junto a distinciones como Mejor traje típico, Señorita Elegancia y los reconocimientos paralelos del comité (Mejor cabello, Mejores piernas, Mejor sonrisa). El título de Señorita Vida, de EL HERALDO, también se entregará esa misma noche, al igual que el premio a la simpatía, que quedará en manos del público mediante voto en urnas.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Cargar más fotos