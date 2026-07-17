Ellas son las sanlorenceñas que se disputan la corona de la Reina Ferisan 2026

Este sábado 25 de julio, en San Lorenzo, Valle, siete jóvenes competirán por el título de Reina Ferisan 2026, certamen que antecede a la coronación prevista para el 8 de agosto, fecha en la que la feria patronal abrirá oficialmente sus puertas. Conozca a las bellas aspirantes.
Yackelin Baca, la mayor de las candidatas con 18 años, está cursando su último año del bachillerato técnico en Administración de Empresas y representa al Barrio Mongollano. Aspira a continuar sus estudios en la carrera de Nutrición.
Angie Ordóñez, de 15 años, cursa el décimo grado del bachillerato técnico profesional en Contaduría y Finanzas y lleva la representación del Barrio Buenos Aires. Sueña con convertirse en Ingeniera Agroindustrial.
También del Barrio Buenos Aires llega Meylin García, de 15 años, quien actualmente cursa el octavo grado y ya tiene claro su siguiente paso: estudiar Veterinaria.
Kimberlin Martínez, de 17 años, cursa el décimo grado del bachillerato técnico profesional en Informática y representa igualmente al Barrio Buenos Aires. No descarta su vocación por la Arquitectura.
Desde ese mismo barrio llega Skarleth Zelaya, de 15 años, quien cursa el undécimo grado del bachillerato técnico en Banca y Finanzas y tiene la mira puesta en convertirse en abogada.
Clereth Fúnez, de 16 años, cursa el duodécimo grado del bachillerato técnico profesional en Informática y representa a la colonia Morazán. Al concluir sus estudios, planea iniciar la carrera de Odontología.
Cierra el listado Karoline Robles, de 17 años, quien cursa el décimo grado de Administración de Empresas y también representa a la colonia Morazán. Sus intereses académicos se inclinan hacia la Psicología.
Durante la velada, las candidatas se presentarán en tres momentos del programa: un baile de apertura conjunto, una pasarela en traje típico —donde se evalúan el porte y la explicación cultural de la vestimenta— y una salida final en traje de noche, con una pregunta para cada joven ante el jurado.
La suma de las calificaciones definirá a la Reina de la Feria, la Reina del Carnaval y la Reina del Turismo, además de la primera princesa, junto a distinciones como Mejor traje típico, Señorita Elegancia y los reconocimientos paralelos del comité (Mejor cabello, Mejores piernas, Mejor sonrisa). El título de Señorita Vida, de EL HERALDO, también se entregará esa misma noche, al igual que el premio a la simpatía, que quedará en manos del público mediante voto en urnas.