Ellas son las sanlorenceñas que se disputan la corona de la Reina Ferisan 2026

La suma de las calificaciones definirá a la Reina de la Feria, la Reina del Carnaval y la Reina del Turismo, además de la primera princesa, junto a distinciones como Mejor traje típico, Señorita Elegancia y los reconocimientos paralelos del comité (Mejor cabello, Mejores piernas, Mejor sonrisa). El título de Señorita Vida, de EL HERALDO, también se entregará esa misma noche, al igual que el premio a la simpatía, que quedará en manos del público mediante voto en urnas.