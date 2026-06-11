Estrellas de la música que encendieron el Azteca en la apertura del Mundial 2026

La inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México, comenzó con un show musical a cargo de estrellas musicales que hizo vibrar el recinto y emocionó a todos los presentes. ¿Qué artistas formaron parte de la presentación? A continuación los detalles.
La agrupación musical de Guadalajara, Maná, interpretó la emblemática canción "Oye mi amor", previo al encuentro entre México y Sudáfrica, encuentro que marca el inicio de la copa mundial para este año.
"Pueblos del mundo, bienvenidos a México", dijo la cantante y actriz Lila Downs, quien se sumó a la presentación de inauguración vestida con un huipil blanco en homenaje a las culturas prehispánicas de México y rodeada de bailarines.
A la lista de estrellas que amenizaron el inicio del torneo se sumó Belinda y Los Ángeles Azules para interpretar la canción "Por ella", tema que forma parte del álbum de la copa mundial.
Al repertorio mundialista se le sumó el famoso cantate J Balvin con "Qué calor" y "I Like It", tema que comparte con Bad Bunny.
El originario de Medellín, abrió el escenario con su compatriota Shakira, una de las artistas más esperadas con su tema musical "Dai Dai", que comparte con el artista nigeriano Burna Boy.
El cantante y compositor venezolano, Daniel Alejandro Morales, mejor conocido como Danny Ocean, quien interpretó la canción "Partidazo".
Durante la presentación de la FIFA 2026 también participaron cientos de bailarines, logrando cautivar al público que ovacionaba la inauguración del evento deportivo más esperado del año.
A la lista de artistas invitados se sumó Alejandro Fernández para entonar el Himno Nacional de México, previo al encuentro entre "El Tricolor" y "Bafana Bafana".
Tras la presentación musical, el mundo quedó más que preparado para iniciar a ver cómo 48 selecciones serán protagonistas de los 104 partidos de fútbol en la copa mundial; evento que se realizará por primera vez en tres distintas sedes: México, Estados Unidos y Canadá.