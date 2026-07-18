Una mujer muerta y una menor herida deja ataque de un presunto policía en Sabanagrande

Tegucigalpa, Honduras.- Un ataque armado registrado la noche del viernes 17 de julio dejó como saldo una mujer muerta y una menor con heridas de gravedad. El crimen se registró en una vivienda ubicada en el caserío Palo Real, municipio de Sabanagrande, Francisco Morazán. De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Sohenia Johana Baca, quien murió tras recibir varios impactos de bala. Horas más tarde, un presunto agente policial fue capturado tras ser señalado como el autor intelectual del crimen.

Medios locales de Sabanagrande informaron que la víctima era prima de la expareja del sospechoso, mujer que actualmente vive en los Estados Unidos y con quien tuvo a una hija. Según el reporte de allegados, Sohenia se encargaba de cuidar a la menor, hija del acusado, por quien recientemente el juzgado le habría ordenado pagar la suma de 2,000 lempiras mensuales por concepto de manutención. Las versiones refieren que el hombre llegó armado a la vivienda donde estaba Sohenia y varios menores, y que tras sostener una discusión con ella, sacó su arma y le disparó en reiteradas ocasiones hasta dejarla muerta en el suelo.