Asesinan a mujer dentro de su casa en Cortés; sus cuatro hijos estaban presentes y su pareja es sospechoso

San Pedro Sula, Honduras.- Una mujer fue encontrada muerta al interior de una vivienda ubicada en la colonia Planeta, en La Lima, Cortés. De forma preliminar, las autoridades manejan como principal sospechoso del crimen a su pareja. La víctima fue identificada como Bianca Ninoska García, de aproximadamente 35 años de edad. El crimen ocurrió al interior de la vivienda, aunque hasta el momento se desconoce cómo habría sucedido. De manera preliminar, se maneja la hipótesis de que la causa de muerte sería por estrangulamiento.

La mujer deja cuatro hijos. De forma preliminar, se informó que dos de ellos eran hijos de su actual pareja. Según la información preliminar, los menores tienen 16, 15 y 5 años de edad, además de un bebé de ocho meses. El crimen se habría registrado durante la madrugada, mientras los menores permanecían dentro de la vivienda. Uno de los hijos relató que durante la madrugada escuchó abrirse el portón de la vivienda y presume que se trataba de la pareja de Bianca, quien habría huido del lugar.