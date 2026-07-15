  1. Inicio
  2. · Sucesos

Desmantelan centro de distribución de drogas y capturan a pareja en Lempira

Agentes de la Policía Nacional realizaron la operación en la aldea Las Flores donde decomisaron droga y dinero, evidencia que fue enviada a la Fiscalía

  • Actualizado: 15 de julio de 2026 a las 15:15
Desmantelan centro de distribución de drogas y capturan a pareja en Lempira

Equipos de la Policía Nacional desmantelaron un centro de distribución de drogas y capturaron a una pareja en Lepaera, Lempira.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras. -Como resultado de un allanamiento de morada ejecutado en la aldea El Socorro, municipio de Las Flores, Lempira, agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) desmantelaron un centro de distribución de drogas y capturaron a una pareja.

De acuerdo a las investigaciones de los equipos policiales, el hombre y la mujer están vinculados al tráfico de drogas en el sector donde se les dio detención.

Capturan a "El Colocho" y a "Noé" por tráfico de drogas en Lempira

La operación fue ejecutada de manera coordinada con agentes de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) de la UDEP-13, donde capturaron a los dos sospechosos que fueron identificados como "Yolman", de 47 años de edad, y "Keilyn" de 30 años, respectivamente.

Durante la inspección de la vivienda y el registro personal de los sospechosos, los agentes de la DAET lograron incautar una importante cantidad de indicios que vinculan directamente a los detenidos con la distribución de estupefacientes.

Capturan a pareja que se dedicaba a distribuir drogas en La Unión, Copán

Entre las pruebas decomisadas se encuentran: bolsitas con supuesta cocaína, envoltorios para el procesamiento de narcóticos, sistema de cámaras de vigilancia con su respectivo DVR utilizado presuntamente para anticipar la presencia de la Policía, dos teléfonos celulares, más de 60 mil lempiras y un arma de fuego.

Los detenidos y la evidencia recolectada fueron puestos a disposición de la Fiscalía Local de Las Flores, Lempira, donde se les presentará el requerimiento fiscal correspondiente por el delito de tráfico de drogas.

Las autoridades policiales dieron a conocer que el operativo de la DAET permite retirar de circulación dosis de cocaína y, además, desmantelar logísticamente a estructuras criminales que pretenden generar incidencia delictiva en el occidente del país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias