Desmantelan centro de distribución de drogas y capturan a pareja en Lempira

Tegucigalpa, Honduras. -Como resultado de un allanamiento de morada ejecutado en la aldea El Socorro, municipio de Las Flores, Lempira, agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) desmantelaron un centro de distribución de drogas y capturaron a una pareja. De acuerdo a las investigaciones de los equipos policiales, el hombre y la mujer están vinculados al tráfico de drogas en el sector donde se les dio detención.

La operación fue ejecutada de manera coordinada con agentes de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) de la UDEP-13, donde capturaron a los dos sospechosos que fueron identificados como "Yolman", de 47 años de edad, y "Keilyn" de 30 años, respectivamente. Durante la inspección de la vivienda y el registro personal de los sospechosos, los agentes de la DAET lograron incautar una importante cantidad de indicios que vinculan directamente a los detenidos con la distribución de estupefacientes.