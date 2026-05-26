Cae implicado en narcotráfico y ataque armado con la Policía

San Pedro Sula, Honduras.- Un ciudadano fue capturado durante un allanamiento de morada ejecutado con orden judicial en la colonia San Jorge, sector Cofradía, Cortés, en una operación dirigida contra estructuras vinculadas al narcotráfico.

La acción fue desarrollada por equipos de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), con apoyo de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) y la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), como parte de las labores de combate al tráfico de drogas en la zona norte del país.

De acuerdo con las autoridades, el detenido era requerido por el delito de tráfico de drogas agravado y mantenía una orden de captura vigente, por lo que fue puesto a disposición de las instancias judiciales correspondientes.

El expediente investigativo señala que el sospechoso habría estado involucrado en un enfrentamiento armado ocurrido el 1 de septiembre de 2022 con agentes de la DNPA, hecho en el que se decomisaron cuatro paquetes de supuesta cocaína y dos vehículos presuntamente utilizados para actividades ilícitas.

El allanamiento se ejecutó bajo estrictas medidas de seguridad, con participación de unidades especializadas y acompañamiento técnico del Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).

Las autoridades policiales reiteraron que mantienen operaciones permanentes contra el narcotráfico, con el objetivo de desarticular redes criminales y reducir el impacto de estas estructuras en la seguridad del país.