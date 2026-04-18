Capturan a "El Colocho" y a "Noé" por tráfico de drogas en Lempira

Lempira, Honduras.- Capturan a dos personas por suponerlas responsables del delito de tráfico de drogas, en el municipio de Las Flores, departamento de Lempira, como resultado de un operativo policial ejecutado en la zona.

El hecho tuvo lugar específicamente a la altura del campo de fútbol de la aldea Zacateras, donde agentes policiales llegaron tras recibir una denuncia ciudadana que alertaba sobre actividades ilícitas en el sector.

Entre los detenidos figura un hombre mayor de edad conocido con el alias de “El Colocho”, así como su hermano de 16 años, identificado como un infractor bajo el alias de “Noe”.