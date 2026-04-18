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Capturan a "El Colocho" y a "Noé" por tráfico de drogas en Lempira

Alias de “El Colocho” y su hermano de 16 años, identificado como un infractor bajo el alias de “Noe”, son los detenidos

  • Actualizado: 18 de abril de 2026 a las 19:05
Capturan a El Colocho y a Noé por tráfico de drogas en Lempira

Durante la acción policial, a los sospechosos se les decomisaron varias dosis de supuesta cocaína.

 Foto: Cortesía

Lempira, Honduras.- Capturan a dos personas por suponerlas responsables del delito de tráfico de drogas, en el municipio de Las Flores, departamento de Lempira, como resultado de un operativo policial ejecutado en la zona.

El hecho tuvo lugar específicamente a la altura del campo de fútbol de la aldea Zacateras, donde agentes policiales llegaron tras recibir una denuncia ciudadana que alertaba sobre actividades ilícitas en el sector.

Entre los detenidos figura un hombre mayor de edad conocido con el alias de “El Colocho”, así como su hermano de 16 años, identificado como un infractor bajo el alias de “Noe”.

Durante operativo policial detienen a hombre con supuesta droga en Lepaterique

Durante la acción policial, a los sospechosos se les decomisaron varias dosis de supuesta cocaína, además de dos teléfonos celulares que serán sometidos a investigación como parte del proceso.

Las autoridades indicaron que ambos individuos son considerados responsables de manera preliminar del delito de tráfico de drogas, en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.

Tras su detención, los ciudadanos fueron remitidos ante la Fiscalía regional de Santa Rosa de Copán, donde continuarán las diligencias legales correspondientes para determinar su situación jurídica.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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