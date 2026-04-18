Diputado Kilvett Bertrand pide priorizar idoneidad en cargos electorales tras destituciones

Tegucigalpa, Honduras.– El diputado Kilvett Bertrand se pronunció este sábado tras los juicios políticos que derivó en la destitución de altos funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), asegurando que la decisión busca evitar que hechos similares se repitan en el país.
El congresista señaló que los funcionarios separados de sus cargos “traicionaron al pueblo hondureño” al actuar, según dijo, bajo intereses políticos. En ese contexto, cuestionó la influencia del expresidente Manuel Zelaya en estos hechos, a quien calificó como un “líder nefasto”.
Bertrand consideró que, aunque el proceso pareció breve, fue extenso en su etapa investigativa y en la elaboración del informe, y expresó satisfacción porque el pleno del Congreso Nacional respaldó la recomendación de la Comisión de Juicio Político de destituir a los implicados.
Asimismo, adelantó que en los próximos días el Legislativo deberá avanzar en la selección de los sustitutos en estas instituciones, un proceso que, dijo, requerirá diálogo y consensos entre las distintas fuerzas políticas representadas en el hemiciclo.
El parlamentario insistió en que la elección de nuevos funcionarios, tanto para el CNE y el TJE debe centrarse en la idoneidad y no en la afiliación partidaria. En ese sentido, destacó el desempeño de figuras como Ana Paola Hall y Cossette López durante el proceso electoral.
Finalmente, Bertrand lanzó duras críticas contra el exconsejero Marlon Ochoa, a quien cuestionó por su actuación y comportamiento ante las investigaciones, en medio de un debate político que continúa generando reacciones en el país.