Diputado Kilvett Bertrand pide priorizar idoneidad en cargos electorales tras destituciones

Tegucigalpa, Honduras.– El diputado Kilvett Bertrand se pronunció este sábado tras los juicios políticos que derivó en la destitución de altos funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), asegurando que la decisión busca evitar que hechos similares se repitan en el país.

El congresista señaló que los funcionarios separados de sus cargos “traicionaron al pueblo hondureño” al actuar, según dijo, bajo intereses políticos. En ese contexto, cuestionó la influencia del expresidente Manuel Zelaya en estos hechos, a quien calificó como un “líder nefasto”.

Bertrand consideró que, aunque el proceso pareció breve, fue extenso en su etapa investigativa y en la elaboración del informe, y expresó satisfacción porque el pleno del Congreso Nacional respaldó la recomendación de la Comisión de Juicio Político de destituir a los implicados.