Analistas: Blindaje del juicio político, clave para evitar abusos y persecución selectiva

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras necesita reglamentar y blindar el juicio político para evitar que este mecanismo de control derive en abusos de poder o se convierta en una herramienta de persecución selectiva, tras la reciente destitución de cinco altos funcionarios, incluido el fiscal general del Estado, afirmaron analistas consultados por EFE. Aunque el procedimiento cuenta con una ley especial, el analista Lester Ramírez subrayó la necesidad de fortalecer el marco legal para impedir que se instrumentalice contra adversarios políticos. "Se tiene que reglamentar procedimentalmente (...) Dentro de la reglamentación debe incluirse una formación a los diputados que están en estas comisiones y asegurar que se reconozcan los derechos que tienen las personas enjuiciadas", explicó.

Este mecanismo faculta al Legislativo para investigar y destituir a altos funcionarios, como ocurrió con la reciente destitución del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) Marlon Ochoa y de Mario Morazán, magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), junto a los suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, todos afines al partido Libertad y Refundación (Libre), que perdió el poder en los últimos comicios.

A estas salidas se sumó, el pasado 25 de marzo, la del fiscal general del Estado, Johel Zelaya, también vinculado a Libre. La denuncia contra las autoridades electorales de Honduras se basa en presuntas irregularidades e inconstitucionalidad en los polémicos comicios de 2025, cuyos resultados se demoraron durante semanas, y que ganó el actual presidente del país, Nasry 'Tito' Asfura, cuya victoria marcó el regreso al poder del Partido Nacional y un giro en la línea ideológica del Gobierno.

El proceso comienza con la admisión de una solicitud de juicio político ante el Congreso, que da paso a una comisión especial encargada de investigar y emitir un dictamen. La decisión final recae en el pleno legislativo, que requiere una mayoría calificada de dos tercios —86 de los 128 diputados— para hacer efectiva la destitución.

A diferencia de un proceso penal ordinario, el juicio político no implica sanciones de carácter penal, sino administrativas y políticas, como la destitución del cargo o la inhabilitación para ejercer funciones públicas.



No instrumentalizar el juicio político

Según Ramírez, el juicio político es un mecanismo de "control democrático y no de control político", aunque advirtió que su aplicación depende del contexto y de la correlación de fuerzas dentro del Legislativo. A pesar de que el procedimiento está consignado en la Constitución como una herramienta de control, añadió, su legitimidad se ve cuestionada cuando los criterios de selección de los funcionarios responden a cuotas de poder. "El origen de todos estos problemas es cómo escogemos y cómo seleccionamos a las personas (...) si seguimos escogiendo personas únicamente por un color político, vamos a seguir teniendo estos problemas", sentenció.