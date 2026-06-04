Deportaciones de hondureños aumentan y rozan los 19,500 retornados

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 19,483 hondureños fueron deportados a su país entre enero y mayo de 2026, un 19,3 % más en comparación con los 16,334 casos del mismo período de 2025, según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM) de Honduras consultadas este jueves por EFE. Las estadísticas oficiales detallan que este flujo estuvo compuesto por 14.368 personas en condición de deportadas y 5,115 catalogadas como retornadas asistidas. Las autoridades estadounidenses aglutinaron la mayoría de los casos al enviar de regreso a 17,650 hondureños en los primeros cinco meses de 2026, un 71 % más frente a los 10,318 deportados en el mismo lapso del año anterior.

Según las cifras oficiales, en Estados Unidos viven alrededor de 1,8 millones de hondureños, entre residentes legales e indocumentados, que han salido de su país debido a la violencia, la falta de oportunidades laborales, los bajos salarios y la pobreza. Las devoluciones desde México y Guatemala se redujeron al pasar de 2,676 en los primeros cinco meses de 2025 a 1,750 en el mismo lapso 2026, y de 3,340 a 83, respectivamente. El flujo de migrantes retornados sigue encabezado por los hombres, con 15,743 entre enero y mayo de 2026. Las mujeres deportadas sumaron 1,835, mientras que el grupo de menores de edad se distribuyó en 1,599 niños y 306 niñas. Por rangos de edad, la población de entre 21 y 40 años concentró la mayor incidencia, con más de 13,300 personas.