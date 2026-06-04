De jurados admiradores a videos de niños: lo que revela la nueva docuserie de Michael Jackson

Otro elemento que la docuserie saca a la superficie es la humanidad —y sus fragilidades— dentro de la sala de deliberaciones. Melissa Herard, jurada número 8, recordó cómo el abogado Tom Mesereau intentó desacreditar el testimonio de Gavin y supuestamente le gritó al niño durante todo el tiempo que estuvo en el estrado. "Es un niño. Quería asegurarme de escuchar lo que decía", dijo Herard. Pero también reconoció que la estrategia de la defensa logró su cometido: "Pero luego, cuando el Sr. Mesereau se levanta y lo pone todo en orden, es como: ah, claro, eso sí que tiene sentido".