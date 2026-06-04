Vacunación se amplía a centros comerciales, supermercados y la UNAH

Tegucigalpa, Honduras.- La Región Metropolitana de Salud del Distrito Central amplió los puntos de vacunación en distintos sectores de la capital con el objetivo de fortalecer la protección de la población. Además de los 66 centros de salud habilitados, las autoridades mantienen jornadas de inmunización en centros comerciales, supermercados y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), con el propósito de facilitar el acceso a las vacunas para los capitalinos. "Tenemos disponible la vacuna anual contra la influenza, la vacuna contra el tétano y la SRP-Yerilim, que protege contra el sarampión", informó Evelyn López, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

La funcionaria explicó que la vacunación está dirigida a niños, niñas, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas. "En cuanto al esquema de vacunación, para los niños de seis a 35 meses aplicamos una dosis de 0.25 mililitros. Para las personas de tres años en adelante, la dosis es de 0.5 mililitros. Si es la primera vez que reciben la vacuna, se programa una nueva cita cuatro semanas después", detalló López.

Durante los fines de semana, uno de los puntos habilitados funciona en la UNAH, de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, para atender a estudiantes, docentes y personal administrativo.

También se encuentran disponibles puestos de vacunación en Mall Galerías, Villa San Miguel, City Mall, Priscemar Florencia, Mega Larach Anillo Periférico y las sucursales de Maxi Despensa en las colonias Quezada y Loarque. En estos sitios la atención es de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Asimismo, las personas pueden acudir a Mall Dorado, Mall Las Cascadas, Mall Premier, Campo Parada Marte, Plaza Miraflores y Novacentro, donde la jornada se desarrolla de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Salud incrementa vigilancia por casos de sarampión

La ampliación de la vacunación ocurre luego de que las autoridades sanitarias confirmaran dos casos importados de sarampión: uno en San Pedro Sula y otro en Roatán. Ambos corresponden a ciudadanos originarios de Guatemala, país donde se han reportado contagios de la enfermedad. La Secretaría de Salud mantiene una vigilancia epidemiológica activa a nivel nacional desde el pasado 26 de mayo. Las jornadas de vacunación se realizan de forma permanente para garantizar que la población mantenga completo su esquema de inmunización. Las autoridades aclararon que la denominada "dosis cero" funciona únicamente como un refuerzo preventivo y no sustituye el calendario nacional de vacunación.

Por ello, los menores deben continuar con el esquema regular, que contempla la primera dosis a los 12 meses de edad y una segunda aplicación cuatro semanas después, según las indicaciones sanitarias. Posteriormente, corresponde otra dosis a los 18 meses. Las autoridades de Salud señalaron que la estrategia cuenta con el respaldo técnico de organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Medidas adicionales para evitar contagios