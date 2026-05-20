Estos son los puntos de vacunación habilitados en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- La Región Metropolitana de Salud (RMS) anunció la habilitación de diferentes puntos de vacunación en el Distrito Central para que la población pueda acceder al esquema nacional de inmunización. Las autoridades informaron que hay 66 establecimientos de salud abastecidos con vacunas, incluidos centros de salud y Unidades de Atención Primaria en Salud (UAPS), con el objetivo de fortalecer la cobertura y prevenir enfermedades inmunoprevenibles. “Todos los 66 centros de salud del Distrito Central, incluidas las Unidades de Atención Primaria en Salud (UAPS), tienen la vacuna”, aseguró Cinthia Aguilar, jefa de la Región Metropolitana de Salud. La funcionaria explicó que, debido a la alta afluencia de personas que acuden a inmunizarse, se reforzaron las estrategias de atención mediante unidades móviles instaladas en puntos estratégicos de la capital.

Establecimientos habilitados para vacunación

Entre los establecimientos habilitados figuran los centros de salud Alonzo Suazo, Villa Adela, El Manchén, Ramón Villeda Morales y el Centro Integral de Salud (CIS) Zonal Belén.

También están disponibles los centros de salud El Chile, Odilón Renderos, CIS San Francisco, colonia San Miguel, colonia 3 de Mayo, José Lucio Guevara, Nueva Suyapa, Las Crucitas y Monterrey. Además, la RMS habilitó espacios alternos en sitios de alta afluencia ciudadana, como el Campo Parada Marte, iglesias y centros comerciales. Entre estos puntos destacan Mall Dorado, Plaza Miraflores, Cascadas Mall, Plaza San Miguel y Mall Premier, donde también se aplican vacunas del esquema nacional. Asimismo, se han sumado la Plaza San Miguel y el Mall Premier, además de comercios locales que facilitan el acceso a los servicios de salud preventiva. En estos puntos se está aplicando el esquema completo de vacunación para niños desde los 2, 4, 6 y 12 meses, así como para menores de cinco años, con el objetivo de fortalecer la inmunización temprana.