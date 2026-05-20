Sentencian a 26 años de prisión a asesino del ambientalista Carlos Luna

Tegucigalpa, Honduras.- Mediante una audiencia Ad-Hoc a 26 años de cárcel fue condenado este miércoles el asesino del líder ambientalista Carlos Antonio Luna López, crimen ocurrido en el año 1998. La audiencia Ad-Hoc se aplica en casos extraordinarios que requieren una resolución. El sentenciado es Ítalo Iván Lemus, quien fue capturado el 19 de mayo reciente por la ATIC, luego de permanecer prófugo por 28 años, quien fue declarado culpable del delito de asesinato en perjuicio de Carlos Antonio Luna López y Homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de Silvia Esperanza Gonzáles Duarte.

Lemus fue condenado tras resolución de la Corte Tercera de Apelaciones que le dictó una pena de 18 años de cárcel por asesinato y ocho años, ocho meses de reclusión por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa. De acuerdo a la acusación, Luna López disparó contra el líder ambientalista cuando salía de una reunión de la Corporación Municipal de Catacamas, quien al momento de su muerte era candidato a alcalde de Catacamas. Carlos Antonio Luna López fue un ingeniero agrónomo, político y reconocido defensor del medio ambiente en Honduras, ampliamente identificado por su lucha en defensa de los recursos naturales del departamento de Olancho y por sus constantes denuncias contra la tala ilegal y la explotación indiscriminada de los bosques.