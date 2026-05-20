La AMDC evalúa ampliar distribución de agua gratis en más colonias capitalinas

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) analiza ampliar el proyecto de distribución de agua potable gratuita hacia más colonias de Tegucigalpa y Comayagüela afectadas por la sequía. Luego de la primera entrega realizada el pasado martes -20 de mayo- en la colonia Los Pinos, autoridades municipales confirmaron que mantienen reuniones permanentes para poder darle continuidad a la iniciativa.

El proyecto aún no cuenta con un plan oficialmente definido. Mientras tanto, los niveles de almacenamiento en las principales represas que abastecen a la ciudad (Los Laureles y La Concepción) continúan disminuyendo.

Julio Quiñónez, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo y coordinador del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático del Distrito Central (KFW), explicó que actualmente se desarrolla un monitoreo técnico para determinar las zonas prioritarias. “La idea es poder atender aquellos sectores donde definitivamente el agua no está llegando, pero ahorita precisamente hay un equipo estratégico que está en reunión permanente para hacer una revisión detallada de a dónde estamos llegando, qué nos hace falta por atender y de la condición real de represas”, declaró. La primera jornada de abastecimiento, por ejemplo, dejó al menos 13,000 galones de agua potable distribuidos en el sector F de la colonia Los Pinos.

Capital sigue dependiendo de las lluvias

Las autoridades municipales reconocieron que la situación continúa siendo crítica debido a la dependencia directa de las precipitaciones para mantener el abastecimiento en la capital. “Aquí hay una realidad y es que seguimos siendo dependientes de si llueve o no llueve, esa es nuestra realidad. O sea, vamos a usar el agua de las represas", explicó Quiñónez. Además, agregó que "estamos viendo otros detalles que todavía no puedo confirmar, pero también estamos estudiando la posibilidad de uso de agua de pozos, si logramos confirmar que tiene las condiciones seguras de consumo, esto nos permitiría poder atender a mayor cantidad de familias”. La AMDC no descartó incorporar nuevas alternativas de abastecimiento mientras avanza la temporada seca y aumenta la presión sobre el sistema de distribución. “Estamos haciendo ese monitoreo para confirmar dónde debemos atender y así poder empezar a ver con la logística que tenemos ajuste para incorporar logística si fuera necesario. No hay manera de retroceder, tenemos que seguir con esta propuesta”, añadió el funcionario. Por su parte, Gustavo Boquín, gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), explicó que el sistema enfrenta actualmente una fuerte presión operativa debido a la disminución en el almacenamiento y al incremento en la demanda de agua durante mayo. Actualmente, la represa Los Laureles registra un nivel de 36.94% de su capacidad, mientras que La Concepción reporta 44.67%, ambas permanecen por debajo del 50%. Boquín advirtió que esta situación “obliga a administrar el recurso con criterios técnicos, responsables y equitativos”.

Colonias piden ser incluidas en el proyecto