Hasta 33 grados: el Distrito Central enfrenta más días de calor esta semana

Tegucigalpa, Honduras.- El Distrito Central enfrentará durante esta semana condiciones de intenso calor, de acuerdo con un informe emitido por la Alcaldía Municipal del Distrito Central.
El Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (Singer), advierte de temperaturas elevadas y la exposición prolongada a radiación solar en la capital.
Información recabada por la comuna, con apoyo de capturas infrarrojas realizadas con drones en distintos puntos de la ciudad, detalla el comportamiento térmico urbano en zonas asfaltadas, áreas residenciales y sectores montañosos del Distrito Central, donde se identifican variaciones importantes de temperatura.
Según el informe, la jornada calurosa comenzó desde este martes -19 de mayo- alcanzando temperaturas máximas de 33 grados Celsius, catalogada como “muy calurosa”, lo que incrementa el riesgo de deshidratación y golpes de calor en la población.
Para mañana miércoles -20 de mayo-, el pronóstico indica un leve descenso con una máxima de 31 grados Celsius, aunque las condiciones seguirán siendo de calor intenso durante la mayor parte del día.
El jueves 21 de mayo se prevé un repunte en la temperatura, alcanzando nuevamente los 32 grados Celsius, manteniendo así un patrón térmico estable pero elevado a lo largo de la semana.
La información también incorpora datos obtenidos mediante tecnología infrarroja del dron DJI Mavic 3T, es decir, cámaras termográficas radiométricas, diseñada para medir temperaturas y detectar firmas de calor en tiempo real, el cual permitió identificar puntos críticos de calor en superficies urbanas como calles, techos metálicos y suelos expuestos.
Entre otros datos, se destacan temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en superficies de concreto y láminas metálicas, lo que evidencia la acumulación de calor en zonas altamente urbanizadas del Distrito Central.
En cambio, las áreas con vegetación y nubosidad presentan temperaturas más bajas, aunque aún dentro de rangos cálidos, lo que refleja la influencia de la cobertura vegetal en la regulación térmica urbana.
Las autoridades identificaron puntos de calor como calles con hasta 45.2 grados Celsius, techos metálicos cercanos a los 44.9 grados, y suelos expuestos con valores superiores a los 35 grados, lo que incrementa la sensación térmica en la ciudad.
El informe recomienda a la población mantenerse hidratada de forma constante, utilizar protector solar, vestir ropa ligera y evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.
Asimismo, Simger advierte que estas condiciones pueden intensificarse en zonas de baja ventilación y alta densidad urbana, donde el calor tiende a concentrarse durante más tiempo.
Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la prevención ante el calor extremo, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, sectores más vulnerables ante las altas temperaturas previstas.