  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Hasta 33 grados: el Distrito Central enfrenta más días de calor esta semana

Las autoridades recomiendan evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde por el intenso calor en la capital

  • Actualizado: 19 de mayo de 2026 a las 18:19
Hasta 33 grados: el Distrito Central enfrenta más días de calor esta semana

El pronóstico indica máximas de 31 a 32 grados en el Distrito Central durante la semana, con variaciones leves pero condiciones de calor persistente en la ciudad.

Tegucigalpa, Honduras.- El Distrito Central enfrentará durante esta semana condiciones de intenso calor, de acuerdo con un informe emitido por la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

El Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (Singer), advierte de temperaturas elevadas y la exposición prolongada a radiación solar en la capital.

Información recabada por la comuna, con apoyo de capturas infrarrojas realizadas con drones en distintos puntos de la ciudad, detalla el comportamiento térmico urbano en zonas asfaltadas, áreas residenciales y sectores montañosos del Distrito Central, donde se identifican variaciones importantes de temperatura.

Según el informe, la jornada calurosa comenzó desde este martes -19 de mayo- alcanzando temperaturas máximas de 33 grados Celsius, catalogada como “muy calurosa”, lo que incrementa el riesgo de deshidratación y golpes de calor en la población.

Para mañana miércoles -20 de mayo-, el pronóstico indica un leve descenso con una máxima de 31 grados Celsius, aunque las condiciones seguirán siendo de calor intenso durante la mayor parte del día.

El jueves 21 de mayo se prevé un repunte en la temperatura, alcanzando nuevamente los 32 grados Celsius, manteniendo así un patrón térmico estable pero elevado a lo largo de la semana.

La información también incorpora datos obtenidos mediante tecnología infrarroja del dron DJI Mavic 3T, es decir, cámaras termográficas radiométricas, diseñada para medir temperaturas y detectar firmas de calor en tiempo real, el cual permitió identificar puntos críticos de calor en superficies urbanas como calles, techos metálicos y suelos expuestos.

Temperaturas extremas azotan Choluteca: 169 olas de calor en 30 años

Entre otros datos, se destacan temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en superficies de concreto y láminas metálicas, lo que evidencia la acumulación de calor en zonas altamente urbanizadas del Distrito Central.

En cambio, las áreas con vegetación y nubosidad presentan temperaturas más bajas, aunque aún dentro de rangos cálidos, lo que refleja la influencia de la cobertura vegetal en la regulación térmica urbana.

Las autoridades identificaron puntos de calor como calles con hasta 45.2 grados Celsius, techos metálicos cercanos a los 44.9 grados, y suelos expuestos con valores superiores a los 35 grados, lo que incrementa la sensación térmica en la ciudad.

El informe recomienda a la población mantenerse hidratada de forma constante, utilizar protector solar, vestir ropa ligera y evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.

Asimismo, Simger advierte que estas condiciones pueden intensificarse en zonas de baja ventilación y alta densidad urbana, donde el calor tiende a concentrarse durante más tiempo.

Hasta 41 grados: ¿Cómo estará el clima este lunes en Honduras?

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la prevención ante el calor extremo, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, sectores más vulnerables ante las altas temperaturas previstas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias