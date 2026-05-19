Hasta 33 grados: el Distrito Central enfrenta más días de calor esta semana

Tegucigalpa, Honduras.- El Distrito Central enfrentará durante esta semana condiciones de intenso calor, de acuerdo con un informe emitido por la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

El Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (Singer), advierte de temperaturas elevadas y la exposición prolongada a radiación solar en la capital.

Información recabada por la comuna, con apoyo de capturas infrarrojas realizadas con drones en distintos puntos de la ciudad, detalla el comportamiento térmico urbano en zonas asfaltadas, áreas residenciales y sectores montañosos del Distrito Central, donde se identifican variaciones importantes de temperatura.

Según el informe, la jornada calurosa comenzó desde este martes -19 de mayo- alcanzando temperaturas máximas de 33 grados Celsius, catalogada como “muy calurosa”, lo que incrementa el riesgo de deshidratación y golpes de calor en la población.

Para mañana miércoles -20 de mayo-, el pronóstico indica un leve descenso con una máxima de 31 grados Celsius, aunque las condiciones seguirán siendo de calor intenso durante la mayor parte del día.

El jueves 21 de mayo se prevé un repunte en la temperatura, alcanzando nuevamente los 32 grados Celsius, manteniendo así un patrón térmico estable pero elevado a lo largo de la semana.

La información también incorpora datos obtenidos mediante tecnología infrarroja del dron DJI Mavic 3T, es decir, cámaras termográficas radiométricas, diseñada para medir temperaturas y detectar firmas de calor en tiempo real, el cual permitió identificar puntos críticos de calor en superficies urbanas como calles, techos metálicos y suelos expuestos.