Puente peatonal del bulevar Suyapa alcanza 35% de avance ¿cuándo estará listo?

Tegucigalpa, Honduras.- El único puente peatonal en construcción por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) en el Distrito Central, en el bulevar Suyapa, registra un 35% de ejecución, según informó la institución estatal.

La estructura conectará el Centro Cívico Gubernamental (CCG) con distintos sectores de la capital y busca mejorar la seguridad de los peatones que diariamente cruzan esta transitada vía.

De acuerdo con la SIT, el proyecto podría finalizarse dentro de aproximadamente tres meses, siempre que se mantenga el ritmo de trabajo y se completen trámites administrativos pendientes.

Entre los procesos aún en gestión figura la autorización ambiental de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), requisito necesario para continuar con algunos componentes de la obra.

Las autoridades consideran esta infraestructura como una de las construcciones peatonales más relevantes en ejecución actualmente en Tegucigalpa, debido a sus dimensiones y al alto flujo de personas que circula por el bulevar Suyapa.

El proyecto tiene un presupuesto de 29,917,975.03 lempiras, inversión que busca mejorar la movilidad peatonal y reducir los riesgos para quienes cruzan diariamente esta transitada vía capitalina.

Según lo informaron las autoridades cuando comenzó la obra en el 2023, el puente será el más grande con el que contará Tegucigalpa una vez finalizado, debido a su extensión y diseño de conectividad, ya que se encuentra en una zona transitada, ya que en las cercanías hay varias oficinas gubernamentales.