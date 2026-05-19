Puente peatonal del bulevar Suyapa alcanza 35% de avance ¿cuándo estará listo?

Tegucigalpa, Honduras.- El único puente peatonal en construcción por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) en el Distrito Central, en el bulevar Suyapa, registra un 35% de ejecución, según informó la institución estatal.
La estructura conectará el Centro Cívico Gubernamental (CCG) con distintos sectores de la capital y busca mejorar la seguridad de los peatones que diariamente cruzan esta transitada vía.
De acuerdo con la SIT, el proyecto podría finalizarse dentro de aproximadamente tres meses, siempre que se mantenga el ritmo de trabajo y se completen trámites administrativos pendientes.
Entre los procesos aún en gestión figura la autorización ambiental de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), requisito necesario para continuar con algunos componentes de la obra.
Las autoridades consideran esta infraestructura como una de las construcciones peatonales más relevantes en ejecución actualmente en Tegucigalpa, debido a sus dimensiones y al alto flujo de personas que circula por el bulevar Suyapa.
El proyecto tiene un presupuesto de 29,917,975.03 lempiras, inversión que busca mejorar la movilidad peatonal y reducir los riesgos para quienes cruzan diariamente esta transitada vía capitalina.
Según lo informaron las autoridades cuando comenzó la obra en el 2023, el puente será el más grande con el que contará Tegucigalpa una vez finalizado, debido a su extensión y diseño de conectividad, ya que se encuentra en una zona transitada, ya que en las cercanías hay varias oficinas gubernamentales.
La estructura tendrá una longitud de 120 metros lineales y permitirá unir el Centro Cívico Gubernamental con distintos puntos del bulevar Suyapa, una de las calles viales con mayor circulación vehicular de la capital.
En las medianas de la vía también se construyen accesos peatonales con gradas, lo que permitirá que ciudadanos puedan incorporarse al puente desde distintos sectores cercanos al proyecto.
Las autoridades consideran que la obra ayudará a disminuir accidentes de peatones en una zona donde diariamente miles de personas cruzan entre edificios gubernamentales, paradas de buses y centros educativos.
EL HERALDO realizó un recorrido por la zona donde se construye el puente peatonal, sin embargo, a las 10:00 de la mañana de este martes -19 de mayo- no se encontró personal trabajando.
El proyecto comenzó durante la administración anterior, pero su avance ha sido gradual debido a distintos procesos administrativos y técnicos relacionados con la ejecución de la obra.
Necesidad de puentes peatonales
Por su parte, Belkis Xiomara López quien visitó la capital consideró que es importante el puente en esta zona ya que hay muchas personas que arriesgan su vida al pasar.
“Yo crucé la calle hace un momento y me dieron paso porque estoy embarazada, de lo contrario me hubiera costado”, expresó López.
Por otro lado, los vecinos de la colonia San José de la Ulloa manifestaron su preocupación ya que desde hace unos seis años piden un puente peatonal, pero no han sido escuchados por la alcaldía ni por la SIT.
A pesar de que en las cercanías de ese sector existen escuelas, comercios y puntos de alto tránsito de personas, hasta el momento no se reporta el inicio formal de construcción de esa obra.
Los habitantes de la colonia San Francisco, Ramón Amaya Amador también claman por un puente peatonal exactamente entre la Israel Sur y la entrada a la San Francisco sobre el anillo periférico.
En este punto hay accidentes seguidos y hasta personas fallecidas, ya que es una paso de cuatro carriles que conforman el anillo periférico donde las personas tienen que sortear vehículos arriesgando su vidas para poder cruzar.