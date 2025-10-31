Puente peatonal frente a la Teletón será habilitado el 24 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- Después de un año de trabajos, el puente peatonal que se levanta frente a la Teletón ya tiene fecha de entrega: el 24 de noviembre.
Con esta obra, cientos de personas que acudan al Centro de Rehabilitación Integral (CRIT) podrán cruzar el bulevar Fuerzas Armadas con mayor seguridad y comodidad.
El proyecto, que lleva un 61% de avance, forma parte de las mejoras viales en la zona de Miraflores. De acuerdo con la Dirección de Control y Seguimiento, actualmente se trabaja en la superestructura y en los últimos detalles del paso peatonal.
Pensado especialmente para personas con discapacidad física o motora, el puente contará con tres rampas: una del lado de Las Colinas, otra con acceso directo a la Teletón y una más que conectará con el bulevar.
El costo de la obra asciende a 14.5 millones de lempiras, y las autoridades ratificaron que estará lista para el 24 de noviembre del presente año.
Los primeros trabajos físicos comenzaron en octubre de 2024, lo que significa que la obra se completará un año después, beneficiando a los capitalinos con un acceso seguro.
Sin embargo, algunos ciudadanos consideran que esta y otras obras avanzan lentamente y demandan mayor agilidad en la ejecución.
“Muchas obras están retrasadas por la lentitud de este alcalde, imagínese los grandes tráficos que se hacen, por ejemplo, en el puente hacia Mateo”, cuestionó uno de los entrevistados, quien prefirió no mencionar su nombre.
El entrevistado añadió: “Ojalá cumplan con la fecha de entrega, ya el urge ese puente debido a los cientos de personas que cruzan el bulevar con sus niños y adultos que salen y entran de la Teletón”, consideró el entrevistado.