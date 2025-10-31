  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Puente peatonal frente a la Teletón será habilitado el 24 de noviembre

La Alcaldía capitalina anunció que el 24 de noviembre estará listo el puente peatonal frente a la Teletón, con acceso seguro para personas con discapacidad

  • 31 de octubre de 2025 a las 00:55
Puente peatonal frente a la Teletón será habilitado el 24 de noviembre

Actualmente se trabaja en la superestructura y detalles peatonales; la Alcaldía asegura que el puente permitirá movilidad segura para personas con discapacidad.

 Foto: David Romero/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Después de un año de trabajos, el puente peatonal que se levanta frente a la Teletón ya tiene fecha de entrega: el 24 de noviembre.

Con esta obra, cientos de personas que acudan al Centro de Rehabilitación Integral (CRIT) podrán cruzar el bulevar Fuerzas Armadas con mayor seguridad y comodidad.

El proyecto, que lleva un 61% de avance, forma parte de las mejoras viales en la zona de Miraflores. De acuerdo con la Dirección de Control y Seguimiento, actualmente se trabaja en la superestructura y en los últimos detalles del paso peatonal.

Pensado especialmente para personas con discapacidad física o motora, el puente contará con tres rampas: una del lado de Las Colinas, otra con acceso directo a la Teletón y una más que conectará con el bulevar.

El costo de la obra asciende a 14.5 millones de lempiras, y las autoridades ratificaron que estará lista para el 24 de noviembre del presente año.

Puente de la Teletón estará listo al finalizar el año 2025

Los primeros trabajos físicos comenzaron en octubre de 2024, lo que significa que la obra se completará un año después, beneficiando a los capitalinos con un acceso seguro.

Personas con discapacidad y familias que visitan la Teletón podrán acceder con seguridad, evitando riesgos y mejorando la movilidad peatonal en la zona.

Personas con discapacidad y familias que visitan la Teletón podrán acceder con seguridad, evitando riesgos y mejorando la movilidad peatonal en la zona.

 (Foto: David Romero/EL HERALDO)

Sin embargo, algunos ciudadanos consideran que esta y otras obras avanzan lentamente y demandan mayor agilidad en la ejecución.

Puente peatonal frente a la Teletón estará listo en octubre, asegura Alcaldía

Muchas obras están retrasadas por la lentitud de este alcalde, imagínese los grandes tráficos que se hacen, por ejemplo, en el puente hacia Mateo”, cuestionó uno de los entrevistados, quien prefirió no mencionar su nombre.

El entrevistado añadió: “Ojalá cumplan con la fecha de entrega, ya el urge ese puente debido a los cientos de personas que cruzan el bulevar con sus niños y adultos que salen y entran de la Teletón”, consideró el entrevistado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias