Puente peatonal frente a la Teletón será habilitado el 24 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- Después de un año de trabajos, el puente peatonal que se levanta frente a la Teletón ya tiene fecha de entrega: el 24 de noviembre.

Con esta obra, cientos de personas que acudan al Centro de Rehabilitación Integral (CRIT) podrán cruzar el bulevar Fuerzas Armadas con mayor seguridad y comodidad.

El proyecto, que lleva un 61% de avance, forma parte de las mejoras viales en la zona de Miraflores. De acuerdo con la Dirección de Control y Seguimiento, actualmente se trabaja en la superestructura y en los últimos detalles del paso peatonal.

Pensado especialmente para personas con discapacidad física o motora, el puente contará con tres rampas: una del lado de Las Colinas, otra con acceso directo a la Teletón y una más que conectará con el bulevar.

El costo de la obra asciende a 14.5 millones de lempiras, y las autoridades ratificaron que estará lista para el 24 de noviembre del presente año.