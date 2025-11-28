Capitalinos pueden cruzar seguros por el puente peatonal frente a la Teletón

Tegucigalpa, Honduras.— Cada mes, Belinda Lagos recorre más de 45 kilómetros, junto a su hija, desde Maraita hasta la capital, para que su pequeña pueda recibir atención en la Teletón (una institución privada sin fines de lucro líderes en el campo de le la rehabilitación integral). El centro de atención, ubicado en el bulevar Fuerzas Armadas, tuvo enfrente un gran problema para sus pacientes y son los cuatro carriles de tráfico intenso y riesgo permanente. Sin embargo, esa dificultad se pudo solventar con un puente peatonal, que aunque no esté terminado, sirve para esos padres que acuden con sus hijos al sanatorio.

"Era muy peligroso, especialmente porque llevaba a mi hija en brazos", recuerda Lagos, con la mirada fija en la estructura que hoy cambia su rutina. La infraestructura lleva el nombre de José Rafael Ferrari, en homenaje a quien fuera presidente e impulsor del proyecto solidario Teletón. "Estoy muy agradecida con las autoridades; este puente nos será de gran ayuda", dice Belinda mientras sostiene a su hija.

La estructura metálica fue diseñada bajo criterios de accesibilidad universal, con tres rampas que conectan Las Colinas, el centro de rehabilitación y el bulevar, garantizando movilidad segura para personas con discapacidad física o motora. El proyecto tuvo un costo de 14,5 millones de lempiras y ha sido calificado por la Alcaldía como inclusivo y funcional para todos los transeúntes.