Capitalinos pueden cruzar seguros por el puente peatonal frente a la Teletón

Aunque la Alcaldía del Distrito Central aún no ha terminado la obra metálica, los capitalinos ya utilizarla. Con este puente se busca reducir los riesgos de accidentes en uno de los tramos más concurridos de la ciudad

  • 28 de noviembre de 2025 a las 19:00
La obra peatonal diseñada para personas con discapacidad ya beneficia a usuarios de Teletón, aun cuando la Alcaldía no ha logrado culminar los trabajos en el bulevar.

 Foto: David Romero/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.— Cada mes, Belinda Lagos recorre más de 45 kilómetros, junto a su hija, desde Maraita hasta la capital, para que su pequeña pueda recibir atención en la Teletón (una institución privada sin fines de lucro líderes en el campo de le la rehabilitación integral).

El centro de atención, ubicado en el bulevar Fuerzas Armadas, tuvo enfrente un gran problema para sus pacientes y son los cuatro carriles de tráfico intenso y riesgo permanente.

Sin embargo, esa dificultad se pudo solventar con un puente peatonal, que aunque no esté terminado, sirve para esos padres que acuden con sus hijos al sanatorio.

“Era muy peligroso, especialmente porque llevaba a mi hija en brazos”, recuerda Lagos, con la mirada fija en la estructura que hoy cambia su rutina.

La infraestructura lleva el nombre de José Rafael Ferrari, en homenaje a quien fuera presidente e impulsor del proyecto solidario Teletón.

“Estoy muy agradecida con las autoridades; este puente nos será de gran ayuda”, dice Belinda mientras sostiene a su hija.

La estructura metálica fue diseñada bajo criterios de accesibilidad universal, con tres rampas que conectan Las Colinas, el centro de rehabilitación y el bulevar, garantizando movilidad segura para personas con discapacidad física o motora.

El proyecto tuvo un costo de 14,5 millones de lempiras y ha sido calificado por la Alcaldía como inclusivo y funcional para todos los transeúntes.

Belinda Lagos agradeció a las autoridades por habilitar el puente Teletón para los pacientes del Centro de Rehabilitación.

(Foto: David Romero/EL HERALDO)

Los trabajos comenzaron en octubre de 2024, y aunque la fecha exacta de finalización aún no se ha confirmado, la última promesa de la Alcaldía señala el 24 de noviembre como plazo de entrega, con el objetivo de beneficiar tanto a los visitantes de la Teletón como a otros capitalinos que transitan por la zona.

Más allá de su valor arquitectónico, el puente representa un cambio tangible en la vida de los cientos de familias que cruzan por el.

