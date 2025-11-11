Cierre nocturno por cinco horas del bulevar FF. AA: ¿a qué se debe?

Tegucigalpa, Honduras.- El bulevar Fuerzas Armadas permanecerá cerrado durante cinco horas la noche del jueves 13 de noviembre, debido a los trabajos de instalación del nuevo puente peatonal inclusivo que construye la Alcaldía del Distrito Central (AMDC) frente a las instalaciones de la Teletón. Según explicó Benjamín Bustamante, director de Control y Seguimiento de la AMDC, el puente busca facilitar el acceso a los pacientes que acuden al centro de rehabilitación mediante un diseño inclusivo y accesible. “Es el primer puente peatonal en la ciudad que incorpora movilidad especial para personas con discapacidad, especialmente para quienes van a Teletón. Tenemos programado el cierre de ese tramo del bulevar Fuerzas Armadas para realizar los trabajos nocturnos”, detalló Bustamante. Además, bustamante aseguró que puente peatonal con un presupuesto de 14.5 millones de lempiras estará listo en el transcurso de la siguiente semana. "Ese día habrá grúas montando la estructura casi finalizada que nos permitirá fundir las lozas, para la siguiente semana brindarle alivio a la ciudadanía", apuntó. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El proyecto que lleva en construcción desde octubre del 2024 tendrá tres rampas: una del lado de Las Colinas, otra con acceso directo a la Teletón y una más que conectará con el bulevar Fuerzas Armadas.

Cierre de calles

El cierre vial comprenderá el tramo que va desde el bulevar Fuerzas Armadas desde el desvío hacia Plaza Miraflores que conecta con el bulevar Miraflores, por lo que se recomienda a los conductores tomar vías alternas. El cierre del tramo carretero se desarrollará en una jornada de trabajo que durará 5 horas, ya que el tiempo de instalación se desarrollará a partir de 11 p.m del jueves 13 de noviembre, y finalizará a las 4 a.m. del viernes 14 de noviembre.

Rutas Alternas