Tramo del bulevar Fuerzas Armadas estará cerrado este jueves 13 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció el cierre temporal de un tramo del bulevar Fuerzas Armadas, para este jueves 13 de noviembre.
El paso vehicular estará bloqueado desde el desvío hacia Plaza Miraflores, hasta el desvío del bulevar Miraflores. Los conductores que utilicen esta vía, deberán movilizarse por rutas alternas.
De acuerdo con lo informado por la comuna, el cierre estará activo mientras realizan la instalación del puente universal frente a Teletón.
El bloqueo se mantendrá durante cinco horas. Comenzará a partir de las 11:00 a.m. del jueves -13 de noviembre- y finalizará hasta el día viernes -14 de noviembre- a las 4:00 a.m.
La comuna invitó a los capitalinos a tomar las precauciones necesarias y utilizar rutas alternas para llegar a sus destinos durante estos días.
Los conductores pueden utilizar el desvío del bulevar Centroamérica, República de Francia, la avenida El Dorado y luego retornar el bulevar FF AA, frente a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).
También pueden tomar en cuenta “el desvío por el bulevar Miraflores, bulevar Santa Cristina y retornar en el bulevar Centroamérica”, aseguró la municipalidad.