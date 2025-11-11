  1. Inicio
Tramo del bulevar Fuerzas Armadas estará cerrado este jueves 13 de noviembre

La municipalidad anunció que este jueves 13 de noviembre cerrarán un tramo del bulevar Fuerzas Armadas. Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas

  • 11 de noviembre de 2025 a las 12:15
El cierre comenzará a partir de las 11:00 a.m. del jueves y finalizará hasta el día viernes a las 4:00 a.m.

 Foto: Archivo EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció el cierre temporal de un tramo del bulevar Fuerzas Armadas, para este jueves 13 de noviembre.

El paso vehicular estará bloqueado desde el desvío hacia Plaza Miraflores, hasta el desvío del bulevar Miraflores. Los conductores que utilicen esta vía, deberán movilizarse por rutas alternas.

De acuerdo con lo informado por la comuna, el cierre estará activo mientras realizan la instalación del puente universal frente a Teletón.

Esta es la calle que permanecerá cerrada.

 (Foto: Cortesía)

El bloqueo se mantendrá durante cinco horas. Comenzará a partir de las 11:00 a.m. del jueves -13 de noviembre- y finalizará hasta el día viernes -14 de noviembre- a las 4:00 a.m.

La comuna invitó a los capitalinos a tomar las precauciones necesarias y utilizar rutas alternas para llegar a sus destinos durante estos días.

Los conductores pueden utilizar el desvío del bulevar Centroamérica, República de Francia, la avenida El Dorado y luego retornar el bulevar FF AA, frente a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).

También pueden tomar en cuenta “el desvío por el bulevar Miraflores, bulevar Santa Cristina y retornar en el bulevar Centroamérica”, aseguró la municipalidad.

