Tramo del bulevar Fuerzas Armadas estará cerrado este jueves 13 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció el cierre temporal de un tramo del bulevar Fuerzas Armadas, para este jueves 13 de noviembre.

El paso vehicular estará bloqueado desde el desvío hacia Plaza Miraflores, hasta el desvío del bulevar Miraflores. Los conductores que utilicen esta vía, deberán movilizarse por rutas alternas.

De acuerdo con lo informado por la comuna, el cierre estará activo mientras realizan la instalación del puente universal frente a Teletón.