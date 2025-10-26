Sin alerta el Distrito Central; Alcaldía reporta cero incidencias desde el jueves

Tegucigalpa, Honduras.- El Distrito Central amaneció este fin de semana sin alertas vigentes y con una relativa calma, luego de varias semanas de intensas lluvias. Desde el pasado jueves, la comuna capitalina no ha registrado nuevas incidencias, lo que permitió reducir el nivel de vigilancia en Tegucigalpa y Comayagüela.
Julio Quiñones, coordinador del Programa de Adaptación al Cambio Climático del Distrito Central, confirmó que “hay cero incidencias desde el día en que se cambió la alerta a verde”, es decir, desde el jueves 23 de octubre.
“Solo se reportó una incidencia el sábado, pero no fue causada por las lluvias, sino por mano criminal”, aclaró Quiñones, al referirse al socavón registrado en el bulevar Fuerzas Armadas, a inmediaciones del Country Club, cerca de la colonia El Progreso.
Según el recuento de la comuna, las lluvias acumuladas desde septiembre provocaron un total de 1,296 incidencias en el Distrito Central. Entre los sectores más afectados se encuentran Río Abajo, El Reparto, Primero de Diciembre y Reynel Fúnez.
Las estadísticas municipales detallan 17 viviendas destruidas y 40 familias evacuadas, principalmente en Reparto por Arriba, Cerrito Blanco y Nueva Santa Rosa.
Además, se contabilizaron 13 socavones, así como caídas de árboles, inundaciones, derrumbes y deslizamientos en distintos puntos de la capital.
Actualmente, los equipos municipales trabajan en la recuperación y reparación de las zonas dañadas por la saturación de los suelos. Quiñones explicó que los umbrales de deslizamiento han descendido, aunque se mantiene una vigilancia constante ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.
En total, 1,054 personas fueron albergadas en distintos puntos de Tegucigalpa, entre ellas familias que perdieron sus viviendas. Las autoridades locales informaron que se otorgará ayuda económica temporal a los damnificados de El Reparto para cubrir alquileres durante seis meses.
Por otra parte, el jefe del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Francisco Argeñal, pronosticó que en los próximos tres días se presentarán algunas lloviznas débiles y moderadas sobre el Distrito Central.
Sin embargo, pese a la tranquilidad de los últimos días, el experto advirtió que la temporada ciclónica continúa vigente hasta el 30 de noviembre, por lo que no se descarta el desarrollo de nuevos sistemas tropicales.
Recordó que el clima puede cambiar en cuestión de horas, por lo que es importante no bajar la guardia, ya que las lluvias intensas podrían regresar en los próximos días.
La comuna capitalina reiteró el llamado a la población a mantenerse alerta, sobre todo en las zonas propensas a deslizamientos, y a evitar cruzar ríos o quebradas durante lluvias fuertes.