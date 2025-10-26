Sin alerta el Distrito Central; Alcaldía reporta cero incidencias desde el jueves

Tegucigalpa, Honduras.- El Distrito Central amaneció este fin de semana sin alertas vigentes y con una relativa calma, luego de varias semanas de intensas lluvias. Desde el pasado jueves, la comuna capitalina no ha registrado nuevas incidencias, lo que permitió reducir el nivel de vigilancia en Tegucigalpa y Comayagüela.

Julio Quiñones, coordinador del Programa de Adaptación al Cambio Climático del Distrito Central, confirmó que “hay cero incidencias desde el día en que se cambió la alerta a verde”, es decir, desde el jueves 23 de octubre.

“Solo se reportó una incidencia el sábado, pero no fue causada por las lluvias, sino por mano criminal”, aclaró Quiñones, al referirse al socavón registrado en el bulevar Fuerzas Armadas, a inmediaciones del Country Club, cerca de la colonia El Progreso.

Según el recuento de la comuna, las lluvias acumuladas desde septiembre provocaron un total de 1,296 incidencias en el Distrito Central. Entre los sectores más afectados se encuentran Río Abajo, El Reparto, Primero de Diciembre y Reynel Fúnez.