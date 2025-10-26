Copeco advierte que el país aún enfrenta riesgos por la temporada ciclónica

Tegucigalpa, Honduras.- Tras varias semanas de intensas lluvias, una aparente calma predomina en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, los daños acumulados y las condiciones meteorológicas inestables son un recordatorio de que la temporada ciclónica aún no concluye. Según el informe más reciente de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), que abarca del 29 de septiembre al 22 de octubre de 2025, las precipitaciones han dejado 8,574 familias afectadas y 3,534 personas damnificadas en todo el país. El reporte detalla además que 16 personas perdieron la vida, cinco resultaron lesionadas, dos permanecen desaparecidas y 47 fueron rescatadas por los equipos de emergencia desplegados en distintas regiones. Asimismo, Copeco registró 3,996 viviendas dañadas y 97 destruidas, así como 92 comunidades incomunicadas debido a deslizamientos, inundaciones y daños en la red vial.

Aunque en los últimos días las alertas fueron desactivadas y las precipitaciones disminuyeron, las autoridades advierten que no se debe bajar la guardia.

Juan José Reyes, jefe del Sistema de Alerta Temprana de Copeco, recordó que el país aún se encuentra dentro del período más lluvioso del año y que existe vigilancia sobre una onda tropical y otros fenómenos.

“Octubre es el mes más lluvioso y noviembre también suele registrar formaciones ciclónicas. No podemos bajar la guardia; debemos seguir vigilando y aplicando medidas de prevención”, advirtió.

El funcionario lamentó las pérdidas humanas registradas en los últimos días.

“Ya tenemos 16 personas fallecidas desde el 29 de septiembre hasta la fecha. Esto debe hacernos reflexionar sobre cómo actuamos ante las amenazas que generan las lluvias, los ríos crecidos y los deslizamientos”, indicó.

Por su parte, Luis Salinas, jefe de Operaciones de Copeco, subrayó que la emergencia aún no ha concluido y que el personal continúa en labores de monitoreo y atención.

“Las lluvias no han cesado completamente en el Distrito Central, ni en la zona sur, occidente y centro del país. Lamentablemente, la mayoría de los fallecimientos se han producido por intentos irresponsables de cruzar quebradas o ríos crecidos”, explicó.

“Esperamos no seguir reportando estadísticas negativas. Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional estamos listos para responder ante cualquier nueva emergencia y atentos a los pronósticos que emita Cenaos”, añadió.

En ese sentido, Francisco Argeñal, jefe del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), recordó que la temporada ciclónica se extiende hasta el 30 de noviembre y que aún podrían desarrollarse más sistemas tropicales.

“De acuerdo con nuestro pronóstico, entre la segunda semana de noviembre podríamos tener un nuevo escenario de ciclones interactuando con masas de aire frío, más cerca del territorio hondureño. Eso nos deja la posibilidad de tener afectaciones a mediados de mes”, advirtió.

Aunque en las últimas horas el país experimenta una relativa calma, Argeñal insistió en que las condiciones pueden cambiar rápidamente y que las lluvias intensas podrían regresar en cuestión de días.



Ayuda internacional