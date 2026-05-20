Proyecto municipal lleva soluciones inmediatas a escuelas del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras-. La Alcaldía Municipal del Distrito Central, mediante el proyecto “Agua para nuestras escuelas” y bajo el liderazgo del alcalde Juan Diego Zelaya, desarrolla una amplia jornada de entrega de más de 500 tanques de almacenamiento de agua en centros educativos del Distrito Central, con el propósito de reducir el impacto de la escasez hídrica en la comunidad estudiantil. La iniciativa se ejecuta en distintos puntos de Tegucigalpa, Comayagüela y aldeas del Distrito Central, priorizando aquellas escuelas que históricamente han enfrentado limitaciones en el acceso al agua. Este esfuerzo se articula con la Gobernación de Francisco Morazán para ampliar su alcance a otras comunidades vulnerables.

Acción inmediata para enfrentar la temporada seca

El alcalde Juan Diego Zelaya subrayó que esta intervención responde a una necesidad urgente, especialmente ante la intensidad de la temporada seca. Aseguró que, aunque la entrega de tanques representa un alivio importante, la administración municipal continúa enfocada en soluciones estructurales que permitan garantizar el suministro permanente del recurso. “Esto es un paliativo, no la solución final. La meta es que todos tengamos agua de forma continua, de buena calidad y a un costo razonable, y eso solo se logrará con nuevas fuentes de abastecimiento, reduciendo pérdidas y fortaleciendo la cultura del agua”.

Además, el edil destacó el trabajo coordinado entre instituciones: “Este esfuerzo refleja la articulación con la Secretaría de Educación, COPECO, la Gobernación Departamental y las autoridades educativas. Nos estamos preparando para un verano complejo, y estas acciones buscan proteger a nuestros estudiantes, asegurando condiciones más dignas en sus centros de estudio”.

Coordinación interinstitucional

Autoridades municipales identificaron que más de 450 centros educativos carecen de infraestructura adecuada para almacenar agua, lo que afecta directamente el desarrollo normal de las actividades escolares. El gerente de la UMAPS, Gustavo Boquín, expresó: “Contamos con tanques de 1,500 litros y otros de mayor capacidad, de hasta 5,000 litros, que serán instalados en centros educativos con mayor densidad estudiantil. La idea es que este sea el primer paso de un plan más amplio para abastecer centros educativos y otras comunidades de la capital”.

Como parte del plan operativo, se habilitarán rutas de distribución de agua mediante camiones cisterna de UMAPS y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), asegurando un primer llenado en cada centro beneficiado.

Impacto directo en la comunidad educativa

La instalación de los tanques será gestionada por cada institución educativa en coordinación con la Dirección Departamental de Educación, fortaleciendo el trabajo conjunto entre las autoridades. Desde la comunidad, el padre de familia y docente Jorge Alberto Sánchez expresó su satisfacción por esta iniciativa, señalando que representa un avance significativo para el bienestar de los estudiantes. Destacó que contar con agua en el centro educativo no solo mejora las condiciones de aprendizaje, sino que también garantiza un entorno más saludable y digno para los niños y jóvenes.