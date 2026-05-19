Municipalidad del Distrito Central impulsa proyecto para reducir inundaciones en Nueva Suyapa

La alcaldía del Distrito Central, dirigida por el alcalde Juan Diego Zelaya, inició un proyecto de infraestructura en el sector Universidad de la colonia Nueva Suyapa, con el objetivo de reducir el impacto de las lluvias y recuperar espacios públicos que durante décadas funcionaron como botaderos de basura. La iniciativa contempla obras de mitigación y áreas recreativas para beneficiar a millas de habitantes del sector. El proyecto incluye la construcción de un canal abierto destinado a conducir a las aguas superficiales provenientes de la parte alta de la colonia hacia la quebrada, evitando inundaciones y daños en viviendas cercanas. Asimismo, se desarrollarán senderos peatonales, iluminación, áreas verdes y espacios comunitarios para transformar el entorno en un lugar seguro y funcional para los vecinos. La obra representa una inversión de nueve millones de lempiras financiadas por la Cooperación Alemana y otros siete millones aportados por la municipalidad para trabajos complementarios en la parte alta de la zona. Según las autoridades municipales, alrededor de 5,000 personas serán beneficiadas directamente con este proyecto de prevención y recuperación ambiental.

Recuperarán espacio afectado por inundaciones y basura

El director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo, Julio Quiñónez, explicó que el proyecto “consiste en la construcción de un canal abierto tipo grada”, cuya función principal será transportar de manera segura la escorrentía superficial de toda la parte alta de la colonia Suyapa hasta la quebrada, evitando afectaciones en las viviendas cercanas. Quiñónez detalló que una de las principales problemáticas que buscan resolver son las inundaciones que históricamente han afectado el sector Unah de Nueva Suyapa. Además, señaló que el espacio intervenido “ha sido usado como basurero común durante los últimos 50 años”, convirtiéndose en un foco de contaminación para toda la comunidad.

Sobre el funcionamiento del sistema de control de escorrentía, el funcionario indicó que el canal contará con disipadores de energía para disminuir la velocidad del agua y reducir el riesgo para las familias que viven en zonas cercanas. “Las paredes del canal eliminarán el riesgo que tienen los habitantes de las zonas cercanas ante las amenazas por lluvias”, afirmó.

Proyecto busca reducir riesgos durante lluvias

El proyecto también contempla la recuperación de espacios públicos mediante la construcción de senderos, bancas, áreas verdes, iluminación y zonas de convivencia. Según Quiñónez, estas áreas servirán tanto para la recreación de las familias como para funcionar como rutas de evacuación en caso de emergencias o desastres naturales. En cuanto al apoyo internacional, el director destacó que la Cooperación Alemana se ha convertido en uno de los principales aliados de la comuna capitalina en proyectos de adaptación urbana al cambio climático. Explicó que actualmente se ejecutan alrededor de 32 obras en distintas comunidades del Distrito Central, orientadas a reducir el riesgo en zonas vulnerables y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.