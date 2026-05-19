Congreso Nacional fortalecerá los seis módulos de atención de Ciudad Mujer

El Congreso Nacional de Honduras, a través del Despacho de Acción Social y Esperanza, visitó las instalaciones de Ciudad Mujer, ubicadas en la colonia Kennedy de Tegucigalpa, con el objetivo de mostrar apoyo a las labores que esta institución realiza en beneficio de las mujeres hondureñas. La actividad fue encabezada por la directora del Despacho de Acción Social y Esperanza, Yohana Estrada de Zambrano, quien recorrió las diferentes áreas de atención del centro. En la visita también participó la delegada presidencial de Ciudad Mujer, Welsy Vásquez, y las diputadas Patricia Figueroa y Sara Zavala. Durante el recorrido, las autoridades conocieron de primera mano los servicios que brinda el centro. Se destacó que Ciudad Mujer reúne en un solo lugar múltiples atenciones que facilitan el acceso a servicios esenciales para la población femenina.

Servicios integrales para la población femenina

Uno de los servicios más relevantes es el área de salud preventiva, donde se realizan mamografías y estudios especializados como el citodiagnóstico. Estos procedimientos ayudan a la detección temprana de enfermedades y al cuidado de la salud de la mujer. El centro está conformado por seis módulos de atención. Estos incluyen salud sexual y reproductiva, autonomía económica, atención a adolescentes, educación comunitaria, atención infantil y protección de los derechos de la mujer. El módulo infantil también fue resaltado como un apoyo importante para las madres trabajadoras. En este espacio, mientras ellas (las madres) reciben atención, sus hijos permanecen bajo el cuidado adecuado, lo que facilita su participación en el programa.

Desarrollo económico femenino