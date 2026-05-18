Sequía y bajos ingresos ponen bajo análisis acceso de hondureños al frijol biofortificado

Tegucigalpa, Honduras.-La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en alianza con la Universidad de Arkansas y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), desarrolla un estudio para determinar si los hondureños tienen la capacidad económica para adquirir frijol biofortificado, una variedad con mayor valor nutricional que podría convertirse en una alternativa frente a los desafíos de seguridad alimentaria en el país.

La investigación es impulsada por el Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN) de la Facultad de Ciencias Sociales y contempla una muestra de 500 personas, de las cuales 250 corresponden a estudiantes y personal de la UNAH, mientras que las otras 250 pertenecen a población de La Lima, Cortés.

María Luisa García Rodríguez, coordinadora del OBSAN, explicó a EL HERALDO que el propósito del estudio es conocer si el ingreso económico influye en la decisión de compra de este producto, considerando que se trata de un alimento con mayores beneficios nutricionales, pero posiblemente con un precio más alto en el mercado.

“Nosotros en esta población de 250 tenemos estudiantes, personal administrativo, personal docente y personal de servicios generales de las áreas de limpieza, carpintería, jardinería y ebanistería, ya que se pretende conocer los ingresos económicos que tiene esta población para poder comprar cualquier tipo o variedad de frijol en Honduras”, detalló.

La especialista indicó que la diversidad de perfiles incluidos en la muestra universitaria busca acercarse a una representación del comportamiento económico de la población nacional.

“Tenemos esta población diversa que es la representación de la misma población nacional, donde hay diferentes niveles de ingreso debido al nivel académico y salarios”, explicó.

El estudio pretende establecer si el consumidor hondureño puede asumir el costo de una variedad más nutritiva, tomando en cuenta que el frijol es uno de los alimentos esenciales en la dieta nacional.

“Lo que refleje el estudio va a determinar si la población hondureña tiene la capacidad económica para hacerle frente a la compra de frijol de mejor calidad, que es el frijol biofortificado, el cual es más nutritivo, porque tiene más hierro, más fósforo y otros suplementos que son necesarios para el desarrollo del ser humano”, señaló García Rodríguez.