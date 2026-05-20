Junior H no se presentará en Honduras: esto dijo la productora

Tegucigalpa, Honduras.- El concierto que Junior H tenía programado para este miércoles 20 de mayo en el Estadio Chochi Sosa de Tegucigalpa, como parte de su gira " Latinoamérica en lágrimas 2026 ", no se llevará a cabo.

La productora responsable del evento, CR Entertainment , emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales en el que confirmó la cancelación y dejó en claro que toda la información relacionada con el caso será manejada exclusivamente por sus canales oficiales.

El show había generado una expectativa inusual desde su anuncio en febrero. Se trataba del primer concierto de Junior H en el país, enmarcado en su gira internacional, con un evento presentado por Conciertos BAC y producido por CR Entertainment y Conciertos Honduras.

Junior H llegaba a Honduras en uno de los puntos más altos de su trayectoria. Entre sus logros más recientes figura haberse convertido en el artista masculino más joven en agotar dos noches consecutivas en el Hollywood Bowl.

Durante 2024, el mexicano acumuló más de 12 mil millones de reproducciones en Spotify y se posicionó en el Top 10 Global de la plataforma. La gira centroamericana representaba su primer acercamiento masivo al público de la región.

El álbum "DEPR/3$$ED MFKZ", lanzado el 12 de febrero de 2026 y compuesto por 14 canciones, acompañaba el ciclo de esta gira, reforzando el perfil de un artista que en los últimos años ha sabido construir un vínculo emocional sólido con sus seguidores en toda Latinoamérica.

Por ahora, la única fuente de información válida sobre lo que ocurrirá con el reembolso de las entradas es CR Entertainment. Por los momentos.