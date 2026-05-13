Honduras se prepara para más conciertos: Arjona, Montaner, Arcángel y otros artistas

Con fechas programadas en Tegucigalpa y San Pedro Sula, artistas de la balada romántica, el rock alterativo, las mezclas urbanas y demás géneros musicales alistan su próxima visita a Honduras.
El mexicano Junior H llegará a la capital de Honduras por primera vez este 20 de mayo para su concierto en el Estadio "Chochi" Sosa. Produce CR Entertainment.
El cantautor español Beret hará su debut en Tegucigalpa este 24 de mayo en el Nacional de Ingenieros Coliseum. Produce BMP Show.
La banda venezolana Rawayana hará sonar su reggae, funk, soul, rock y ritmos caribeños el 20 de junio en el Nacional de Ingenieros Coliseum. Produce E3Live.
Sin Bandera llegará por partida doble. En Tegucigalpa, el dúo se presentará el 08 de agosto en el "Chochi" Sosa. Mientras que en San Pedro Sula la cita está fijada para dos días antes, en Expocentro. Produce CR Entertainment.
Romeo Santos y Prince Royce harán una parada en conjunto el 23 de agosto en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. Produce BMP Show SPS.
De la Guetto regresará a Tegucigalpa el 29 de agosto para presentarse en el Nacional de Ingenieros Coliseum. Produce BMP Show.
Caifaines traerá sus clásicos de rock alternativo este 2 de septiembre al Nacional de Ingenieros Coliseum. Produce CR Entertainment.
El poderío urbano de Arcángel sonará el 17 de septiembre en el "Chochi" Sosa de Tegucigalpa. Produce BMP Show.
El cantautor Ricardo Montaner también regresa a tierras catrachas, esta vez al Polideportivo-UNAH el 5 de octubre. Produce E3Live.
Y en una cita imperdible con el romanticismo, Ricardo Arjona ofrecerá un espectáculo en Tegucigalpa el 22 de octubre, en el "Chochi" Sosa. Produce E3Live.
Julión Álvarez tuvo un lleno total el 25 de abril en San Pedro Sula, tras un memorable concierto en Tegucigalpa a finales de 2025. Se espera una segunda parada en ambas ciudades próximamente.